Ключ к спасению Украины находится в руках у Бойко

Следующим премьер-министром большинство украинцев хотят видеть Юрия Бойко — человека, которого националисты регулярно обвиняют в национальном предательстве. И дело тут не в его личности, а в том, что такой премьер гарантировал бы стране восстановление отношений с Россией. Есть ли шансы на то, что в Раде образуется коалиция Зеленского и Бойко, которая покончит с наследием Евромайдана?

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), почти 13% респондентов хотели бы видеть на посту премьер-министра Украины Юрия Бойко — бывшего главу «Нафтогаза», бывшего вице-премьера при Николае Азарове и бывшего же кандидата в президенты Украины, которого называли «самым пророссийским из возможных». В итоге «самый пророссийский» набрал 11,67% — и это посчитали огромным успехом.

На втором месте в исследовании КМИС Юрия Тимошенко с 11,3%, на третьем — Игорь Смешко с 8,1%, на четвертом — нынешний премьер Владимир Гройсман с 7,7%, а далее идет всякая мелочь, включая Петра Порошенко с результатом в 2,6%.

При этом самой популярной в стране партией, согласно другому опросу все того же КМИС, является ассоциированная с президентом Владимиром Зеленским «Слуга народа». За нее готовы проголосовать аж 48,5% опрошенных, тогда как за находящуюся на второй строчке партию Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь» всего 11,8%. Отсутствие собственного перспективного кандидата в премьеры у «либертарианцев» объясняется просто: единственное по-настоящему узнаваемое лицо в ней — это сам Зеленский, который премьером быть не может, поскольку уже президент.

Первым номером в его партии числится политтехнолог Дмитрий Разумков, все остальные в глазах большинства украинцев «ноунеймы». В команде президента, впрочем, уверены, что это не баг, а фича — на выборы специально посланы люди, прежде почти не имевшие отношения к политике, чтобы «выбить» обрыдшие старые элиты и стать новыми.

В смысле кресел в зале заседаний Рады — выбьют, причем многих. В смысле реальной власти — как знать. Возможные очертания будущей коалиции, которая определит фамилию премьера, пока что трудно предположить из-за фактора одномандатников. Но уже сейчас понятно, что сама по себе зеленская гвардия эту коалицию составить не сможет.

Дать совместный бой людям Порошенко, которые идут на выборы чтобы мстить и мешать, президенту уже предложила Тимошенко. В качестве третьего партнера в коалиции она видит партию «Голос» музыканта Святослава Вакарчука, которая сейчас быстро набирает очки и уже получила шанс преодолеть проходной барьер в 5%. Теоретически эта националистическая вариация на тему «новых лиц» должна была отбирать голоса у партии Зеленского и объединиться в Раде с порошенковцами. Но на практике может получиться так, что отбирать голоса она будет как раз у людей Порошенко, а в парламенте заживет своей жизнью — какого-то принципиального антагонизма между «русскоязычным Зеленским» и «патриотичным Вакарчуком» пока не наблюдается. Скорее, многих смущает фигура Юлии Владимировны, но без нее, скорее всего, не обойтись.

Однако в интересах Украины, как государства, объединяться Зеленскому нужно в первую очередь с Бойко.

Да, вопреки прежним обещаниям. Да, несмотря на неминуемый скандал. Да, националисты возьмутся за покрышки. В конце концов, просто не хочется. Но — надо.

Факт относительной популярности Бойко и его лидерство в премьерском рейтинге по-своему удивителен. Премьером ему, конечно, не стать ни при каких обстоятельствах. Но ценно уже то, что он умудрился не растерять тот электоральный капитал, который завоевал на выборах, и демонстрирует завидную устойчивость в условиях, когда ему, казалось бы, не везет буквально во всем.

Начнем с того, что слухи о возможном объединении «Оппозиционной платформы» (ОП) и «Оппозиционного блока» (ОБ) с Бойко во главе списка оказались всего лишь слухами. Накануне прошел съезд ОБ — останков бывшей Партии регионов, ориентированных в основном (но не полностью) на мультимиллионера Рината Ахметова. Прошел внушительно, прозвучало много относительно смелых и обязательных для юго-востока идей (отмена закона об исключительности украинского языка, сворачивание декоммунизации, культурная автономия для регионов и т. д.), предъявленный список кандидатов полон узнаваемых лиц и опытных политиков, среди которых можно выделить мэра Харькова Кернеса и мэра Одессы Труханова — крайне специфических, но популярных в своих городах деятелей.

Несмотря на это изобилие, рейтинги отнюдь не гарантируют ОБ попадание в Раду, хотя некоторое количество голосов у ОП он неизбежно «отъест».

Список ОП иной — без слез не взглянешь. Особенно поразило многих появление в нем Ильи Кивы — националиста и, мягко говоря, неприятного типа, прежде руководившего полтавским отделением запрещенного в РФ «Правого сектора», воевавшего в Донбассе во главе батальона полиции «Полтава» и обещавшего заставить местное население любить Украину через «не могу» — силой. Скорее всего, за появлением такой «пасхалочки» стоят договоренности между ОП и МВД: Кива — человек Арсена Авакова, и если «Оппозиционная платформа» наберет меньше 13%, в Раду его человек не попадет.

То есть Кива на 31-м месте списка как бы гарантирует ОП, что ее список не будут «мочить» по аваковской линии и что свой минимум в 13% оппозиционеры наберут. Однако сам факт наличия Кивы в избирательном бюллетене способен вызвать резкое неприятие у «ядерного» электората ОП.

Впрочем, Кива — особый случай, выпадающий из любых шаблонов. В основном список ОП состоит из функционеров времен Януковича, многим откровенно надоевших, а то и ненавидимых на юге и востоке Украины по совокупности прошлых «заслуг» и поражений. При этом сам Бойко крайне далек от образа народного трибуна, не способен похвастаться харизмой и идет в списке только вторым номером (первый — Вадим Рабинович). И тем не менее — повторим это — имеет устойчивый рейтинг, который переносится на ОП в целом.

«Бойко опытный управленец с большой историей именно управленческой оппозиции. Но раньше он таких результатов не показывал», — признал киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете ВЗГЛЯД, говоря об индексе доверия к бывшему вице-премьеру.

Всему этому есть только одно объяснение: планирующие голосовать за Бойко и ОП украинцы голосуют не за него лично, не «за юго-восток» и не за русскоязычных, а за идею восстановления отношений с Россией.

То, что эту идею олицетворяет именно Бойко, сомнений нет. В марте в компании Виктора Медведчука он посетил Москву и встретился там с премьер-министром Дмитрием Медведевым, чтобы поговорить о газе и двусторонней торговле. Это был с их стороны неизбежно скандальный шаг (представьте, что российская оппозиция встречается с премьером Украины или — еще лучше — США, хотя там нет премьера), однако предельно наглядный и смелый, что вызвало в стане Порошенко реакцию неподдельной ненависти.

После этого на Украине возбудили уголовное дело в отношении пограничников, которые выдали Бойко и Медведчуку разрешение на выезд в «страну-агрессор». Но понятно стало всем и сразу: эти двое готовы восстанавливать разрушенные за пять лет связи и имеют для этого возможности — выход на руководство РФ. Причем относится это осознание именно к Бойко, а не к Медведчуку, чьи взаимоуважительные отношения с кумом — Владимиром Путиным — на Украине и так общеизвестны.

«Медведчук — надежда на то, что проект «Оппозиционная платформа» будет выдерживать линию на налаживание отношений с Россией. Поскольку он председатель политсовета этой партии, можно также надеяться, что Медведчук будет отслеживать позиции депутатов и будет, что называется, выполнять стратегический контроль над действиями фракции этой платформы в Раде», — говорит Погребинский.

Без этого «ключа к России» украинской экономике и лично Зеленскому придется тяжело. На «золотые горы» Киев не может рассчитывать в любом случае, но на базовый минимум претендовать способен — при жестком условии торговой и промышленной кооперации с северным соседом. Зеленский, конечно, может выстроить собственные каналы связи — на то он и президент, но времени на это потребуется много, тогда как время в страшном дефиците: население доведено до ручки и ждет перемен — чем раньше, тем лучше.

Союз двух самых популярных (на данный момент) и откровенно враждебных к порошенковским элитам партий логичен по многим причинам. Но пока «новые люди» Зеленского не могут воспринимать составленную из функционеров прошлого ОП иначе, как антагонистов, и прекрасно понимают, что любая попытка альянса с ней будет объявлена «национальным предательством». Только вот «предательство» дает реальный шанс на формирование такой правящей коалиции, которая сможет зачистить власть от обанкротившихся «патриотов» евромайдановского призыва, открыть перед страной перспективы на экономическую реабилитацию и дать Донбассу путь для мирного развития.

Чем раньше Зеленский поймет, у кого в руках находится «ключ к России» и насколько этот ключ необходим ему уже сейчас, чем быстрее переступит через собственные представления о прекрасном и безжизненную идею компромисса с националистами и изоляционистами, — тем больше у его предвыборных обещаний шансов на реализацию и тем меньше разочарования будет у украинцев, которые осознанно голосовали за Зеленского и Бойко как за «партию мира».

А если их тактический альянс все-таки не сложится, если победят возражения типа «нельзя допустить прогиба перед агрессором и реванша донецких элит», плакать не будем. Восстановление отношений с Россией нужно именно Украине. А что нужно России — условно-нейтральная Украина, готовая к диалогу, или Украина окончательно обнищавшая, ослабленная и деморализованная — это вопрос как минимум дискуссионный. И доводов в пользу второго варианта с каждым годом все больше.