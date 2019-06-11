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«Мы ошиблись еще раз»: Рабинович об избрании Зеленского 

Рамблер + ещё 6 51 минуту назад
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленского не выполнил ни одного предвыборного обещания, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
«Правда заключается в следующем: ни одно предвыборное обещание не выполнено, мира при нем не будет, экономика не работает…», — приводит РИА «Новости» слова депутата.
Рабинович вспомнил слова Зеленского о «креативных идеях» для восстановления мирного процесса в Донбассе и заявил, что «креативные идеи хороши в другом месте».
«Я вынужден не просто критиковать Зеленского, а сказать одну простую вещь — да, мы ошиблись еще раз, к сожалению», — констатировал Рабинович.
Он добавил, что украинцы ошиблись «не сзади, а спереди», поскольку поддержка Зеленского на выборах была необходима, чтобы сместить с поста президента страны Петра Порошенко.
Украина , В мире , Вадим Рабинович , Петр Порошенко , Верховная Рада , РИА Новости
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