Президент Украины Владимир Зеленского не выполнил ни одного предвыборного обещания, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
«Правда заключается в следующем: ни одно предвыборное обещание не выполнено, мира при нем не будет, экономика не работает…», — приводит РИА «Новости» слова депутата.
Рабинович вспомнил слова Зеленского о «креативных идеях» для восстановления мирного процесса в Донбассе и заявил, что «креативные идеи хороши в другом месте».
«Я вынужден не просто критиковать Зеленского, а сказать одну простую вещь — да, мы ошиблись еще раз, к сожалению», — констатировал Рабинович.
Он добавил, что украинцы ошиблись «не сзади, а спереди», поскольку поддержка Зеленского на выборах была необходима, чтобы сместить с поста президента страны Петра Порошенко.