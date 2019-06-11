«Мы ошиблись еще раз»: Рабинович об избрании Зеленского

«Правда заключается в следующем: ни одно предвыборное обещание не выполнено, мира при нем не будет, экономика не работает…», — приводит РИА «Новости» слова депутата.

Рабинович вспомнил слова Зеленского о «креативных идеях» для восстановления мирного процесса в Донбассе и заявил, что «креативные идеи хороши в другом месте».

«Я вынужден не просто критиковать Зеленского, а сказать одну простую вещь — да, мы ошиблись еще раз, к сожалению», — констатировал Рабинович.