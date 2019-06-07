South China Morning Post (Китай): Украина на перепутье: орудие Запада против России или друг Китая?

Украина объявляет себя Европой уже 30 лет, а в последние пять лет делает это особенно громко. Но сколько ни говори «Европа», денег от этого не появится. Инвестиции из Европы идут в основном в форме оружия для гражданской войны, а главный торговый партнер — по-прежнему Россия , хоть ты тресни. И вот, поняв, что она — не совсем Европа, Украина вдруг подумала: а что, если она — совсем Китай

— Китай добивается расположения одной из самых бедных стран Европы — торговлей, подарками и кредитами.

— США предупреждают Киев, что китайские инвестиции могут стать «обоюдоострым мечом».

Излучающий уверенность после убедительной победы на выборах президент Украины Владимир Зеленский может обратиться за помощью к Китаю в попытке удержать на плаву умирающую экономику своей страны.

Имея показатели ВВП на душу населения за 2018 год 2 963 доллара в год (это меньше, чем в Ираке Венесуэле ), Украина остается одной из самых бедных стран в Европе и изо всех сил стремится получить любые инвестиции и торговые сделки.

К 2020 году Китай обгонит Россию и станет крупнейшим торговым партнером Украины. В 2018 году объем двусторонней торговли между Пекином и Киевом достиг 9,8 миллиарда долларов, и это стало умопомрачительным увеличением по сравнению с 2014 годом. Это также в два раза больше, чем товарооборот между Украиной и США.

«Украина не может игнорировать экономические реалии 21 века, — сказала профессор Харьковской школы экономики Тетьяна Валерьевна (так в тексте — прим. перев.). — Политически мы следуем по западной траектории, но мы не можем игнорировать тот факт, что Китай будет самым важным торговым партнером Украины».

Пекин утверждает, что в отличие от западных стран и организаций, таких как Международный валютный фонд (МВФ), свои инвестиции и кредиты он предоставляет без каких-либо посторонних условий.

Украинский бизнесмен и влиятельный олигарх Игорь Коломойский , чей телеканал до выборов показывал сериал с Зеленским в главной роли, требует от Запада списания миллиардных долгов.

«Это ваша игра, ваша геополитика. Мы вам безразличны, вы хотите навредить России, а Украина для вас — это просто инструмент», — сказал недавно Коломойский на пресс-конференции.

После 30 лет капитализма по западному образцу с весьма посредственными результатами многие украинские экономисты сегодня ищут вдохновения в колоссальном росте Китая. Согласно сообщениям китайских государственных СМИ, Украина стала одной из первых стран, официально поддержавших инициативу КНР «Один пояс — один путь», сделав это еще в 2013 году.

«Как могут развиваться экономики с формирующимися рынками? Если говорить просто, нам надо заменить вашингтонский консенсус пекинским консенсусом, и это поможет нам избавиться от прозвища «восточноевропейский Сомали" и стать восточноевропейской Исландией», — сказал украинский экономист Алексей Кущ.

«Государство должно сгладить неудачи и быстро осуществить структурные реформы, повысив роль высокотехнологичных отраслей, развивающихся на базе устоявшихся секторов экономики».

В отличие от США, на Украине в сфере бизнеса очень мало антикитайских настроений. Пекин в последнее время настойчиво добивается расположения украинского населения щедрыми подарками. Среди прочего, он передал Украине 50 новых машин скорой помощи, 50 аварийно-спасательных автомобилей и партию современной медицинской техники на 137 миллионов долларов. Во всех этих вещах остро нуждаются украинские больницы.

Киев также получил от Китая кредит на 340 миллионов долларов для строительства нового моста через Днепр, а китайский государственный банк вложил около двух миллиардов долларов в проект нового метро.

Встретившись в 2018 году с китайскими официальными лицами, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал:

«Китай для Киева — стратегический партнер. Мы готовы углублять сотрудничество».

Быстрое развитие двусторонних отношений между Украиной и Китаем вызывает недовольство в Вашингтоне, который является самым влиятельным союзником Киева в его продолжающейся вооруженной борьбе против России.

В ходе боев на востоке Украины между пророссийскими повстанцами и украинскими войсками погибло почти 13 000 человек.

Давая интервью изданию «Киев Пост», официальный представитель Пентагона предупредил, что «китайские инвестиции могут стать обоюдоострым мечом». Соединенные Штаты в настоящее время ведут жестокую торговую войну с Китаем, а Пекин является одним из главных союзников Москвы. «Так или иначе, Украине придется выбирать. Она не может вечно сближаться с Китаем, одновременно двигаясь на Запад», — заявил «Вашингтон Пост» один западный дипломат, попросивший не называть его имя.

Западные организации, такие как МВФ, оказывают помощь украинскому государству, которое продолжает военный конфликт с пророссийскими силами, потеряв высокопроизводительные промышленные районы на востоке страны.

Однако Киев весьма неоднозначно распоряжается помощью, поступающей от МВФ — и это еще мягко сказано. Из шести программ, в которых после обретения независимости участвует Украина, полностью выполнена только одна: это программа сотрудничества 1994-1995 годов, которая помогла Украине перейти от советской командной экономики к свободному рынку.

Непонятно, как ставший популистским смутьяном телевизионный комик Зеленский собирается поступать с займами МВФ в будущем, поскольку он распустил законодательный орган власти и призвал провести в июле внеочередные выборы.

В телесериале «Слуга народа» президент Голобородько, которого играет Зеленский, резко критикует МВФ, из-за чего многие стали строить предположения о том, что реальный президент может придерживаться такой же точки зрения.

Но его администрация в этом вопросе пока ведет себя весьма дипломатично. Высокопоставленный президентский помощник Александр Данилюк сказал:

«Мы договорились, что будем активно сотрудничать с МВФ и с другими международными организациями, чтобы подготовить к этому летнему периоду во время выборов относительно новую программу, которая даст дополнительный стимул экономике страны».

Давний деловой партнер Зеленского придерживается иной точки зрения.

«По моему мнению, мы должны относиться к своим кредиторам так, как это делает Греция», — сказал Коломойский «Файненшл Таймс».

Греция стала первой страной, отказавшейся выплачивать кредит МВФ в рамках политики жесткой экономии.

В стране, разделенной множеством размытых границ социального, культурного, религиозного и языкового раскола, ясно одно: экономическое выживание превалирует над всеми прочими проблемами.

Украинцы во время выборов подавляющим большинством отвергли неумолимое движение Петра Порошенко на Запад. В мае киевская социологическая группа «Рейтинг» провела опрос, который показал, что лишь 8,8 процента избирателей поддерживают прозападную партию «Европейская солидарность». Для сравнения: пророссийскую партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддержали 10,5 процента опрошенных.

Украинский премьер-министр провозгласил 2019 год «годом Китая» на Украине. Судя по усиливающемуся интересу Пекина к этой неоперившейся демократии, он может быть прав.

South China Morning Post, Китай