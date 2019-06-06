Не личность, а функция. Почему Зеленский вляпался в скандал во время визита в Брюссель

Сначала про скандал

Зачитывая речь по бумажке, Зеленский произнес следующее:

«Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве», — заявил Зеленский.

«Україна в ЄС — це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі», — сказав @ZelenskyyUA на зустрічі з @eucopresident — APU (@APUkraine) 5 июня 2019 г.

​В первую очередь эта речь произвела сильное впечатление на тех, кто традиционно поддерживал Порошенко.

«Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность». Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора нужно нанять и спичрайтера», — подметил бывший пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

В результате случился громкий скандал. Оказывается, новый глава государства зачитывает куски из выступлений своего предшественника!

В ответ в Администрации президента Украины заявили о диверсии. То есть какие-то люди, готовившие визит президента Зеленского, злокозненно подсунули ему речь (кусок речи) его предшественника. А невинный Зеленский зачитал это, исполнив функцию диктора при своем аппарате…

В лагерь Зеленского прокрались враги

После того, как Зеленский опозорился в Брюсселе , заместитель главы Администрации президента по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование в отношении случившегося.

Предварительно в АП установили, что сотрудники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга Зеленского, одновременно работали… на Порошенко.

«При этом содержание и повестка дня переговоров Владимира Зеленского с главами ЕС и НАТО формировались отдельно сотрудниками команды Администрации президента Украины. Поэтому представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые президент Владимир Зеленский обговаривал с европейскими партнерами и друзьями Украины. В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Петром Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы. Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко», — заявили в АП.

Многие сторонние наблюдатели еще до оглашения версии Администрации президента были уверены в кадровой причине невольного плагиата Зеленского.

«Я склоняюсь к тому, что это целенаправленная диверсия. И специально кто-то, а у него есть имя, фамилия и отчество, специально потроллил Зеленского, чтобы сделать из него дурачка Скорее всего, его подставили. Остается взять того, кто готовил эту речь, и глядя в глаза спросить его: «Кто дал тебе такое задание? И за какие средства ты это сделал?» Если такие фейлы не пресечь и это будет продолжаться, мы услышим еще много того, что не налезает на голову. Я оставляю для себя единственный вариант — подстава. Причем хорошая подстава. Это лучший вариант. Ведь если в команде Зеленского работают такие идиоты, которые реально могли запихнуть ему речь Порошенко, причем слово в слово, значит, Боже, храни Украину!» — отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.

Не диверсия, а халтура

Украинский журналист, автор издания Украина.ру Андрей Манчук не верит в сознательную диверсию. По его мнению, все куда проще. Украинские дипломаты попросту схалтурили.

«Да, текст брюссельской речи писали мидовцы, которые пять лет готовили их по одному и тому же шаблону для Порошенко. При этом текст таких выступлений давно стал ритуальной мантрой с дежурными проклятиями по адресу Мордора. Петр Алексеевич неизменно озвучивал их одними и теми же фразами, и никто по этому поводу не переживал — поскольку никто не ждал от него ничего нового. А о профессиональном качестве и добросовестности украинских дипломатов могут свидетельствовать персонажи вроде гамбургского зиг-консула Марушинца или его боевой подруги, украинской послицы в Португалии Огнивец, которые писали или лайкали в бложиках ревизионистский трэш», — отмечает Манчук.

По его словам, халтурщики не получали команды менять идеологический курс, но на их беду первое европейское выступление Зеленского привлекло повышенное общественное внимание.

«И получилось очень неудобно», — резюмирует журналист.

Впрочем, даже если предположения о целенаправленной диверсии или банальной халтуре украинских дипломатов верны, остается немаловажный вопрос: а что, Зеленский перед выступлением не читает свои речи? И если заранее читает, отчего ему не резал глаз откровенный плагиат?

Антироссийский вектор

Любой украинский президент по своей сути — антироссийский политик, считают некоторые журналисты и общественные деятели Украины. И в этом смысле никакого плагиата у Зеленского не было. Он просто теми же словами выразил основную мысль своих предшественников. Так было с Леонидом Кучмой , написавшим труд «Украина — не Россия», так было и с Виктором Януковичем , стиравшим в пыль пророссийское движение в том же Донбассе или Крыму.

«Казалось бы, было бы логичным, что для русского движения Украины самым критичным и тяжелым для существования был бы период после незаконного прихода к власти Виктора Ющенко. На самом деле это оказалось не так. Именно при Януковиче произошел процесс зачистки русского движения, так как именно его советники убедили его, что только «Партия регионов» имеет право и монополию на русский электорат. Против нас применялись как политические репрессии (активистов стали попросту сажать), так и другие технологии», — рассказывал «Свободной прессе» один из лидеров русского движения Крыма, главред NewsFront Константин Кнырик.

И если следовать этой логике, Зеленский сразу после избрания президентом стал проводить ту же антироссийскую политику. Так, первый заграничный визит он совершил именно в Брюссель, где посетил штаб-квартиру НАТО.

«У нас независимая страна. И это наш выбор, наш курс. Я всегда говорил, что наш курс — в Европу. Это закреплено в Конституции Украины. Курс в НАТО — это наша безопасность и уровень армии. Я говорил, что мы информационно должны рассказать каждому украинцу, что такое НАТО и что это не так страшно. И когда все украинцы будут готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина обязательно будет в НАТО», — заявил Зеленский в интервью каналу «1+1».

Поэтому сторонники Зеленского, находящиеся на антироссийских позициях, спокойно и естественно восприняли его слова про «смерть имперского проекта». Для них это — не плагиат, а принципиальная позиция.

«На самом деле, и это лучик позитива и добра для меня, когда Зеленский говорит о том, что движение в Европу и НАТО — это смерть российскому империализму и авторитаризму, и Порошенко [об этом говорит] — для меня эти слова имеют разный вес. Когда это говорил Порошенко, это была тупая ложь, направленная на идиотов, слепоглухонемых, которые не могли увидеть, как Порошенко торговал с русскими, перегонял украденные у украинской армии деньги на финансирование своего бизнеса в Россию, и это делали его партнеры. А у Зеленского всего этого нет. И если воспринимать эти слова как посыл к действию и реальное описание его желаний, то Порошенко может замолчать и спрятаться», — отмечает украинский журналист Александр Дубинский.

Он считает, что Зеленский говорил о том, чего желает в реальности.

Что произошло на самом деле

Так был плагиат или не был? И да, и нет.

Скорее всего, Зеленский, как это обычно принято, отдал распоряжение подготовить ему выступление для брифинга с Туском. Основные идеи (курс в НАТО и ЕС, антироссийскую направленность выступления) акцентировал он же. В свою очередь, сотрудники Администрации президента и/или МИДа Украины, не сильно себя утруждая, скопировали совпадающие по своей идее и риторике тезисы из выступлений Порошенко. Вот и вышел плагиат.

Хотя дело здесь тоньше и глубже обычного копипаста. Переиначивая известную поговорку о том, что человек — то, что он ест (свинина, говядина или только овощи), политик — прежде всего те, кто его окружает. Придя во власть со своей немногочисленной командой неискушенных в политике людей, Зеленский стал набирать в структуры власти представителей предыдущего режима.

Например, как известно, предложил перейти на работу в Администрацию президента замминистра иностранных дел Елене Зеркаль, прославившейся ярой антироссийской риторикой. А еще, как он заявил об этом сам, президент Зеленский хотел оставить министром иностранных дел Павла Климкина , также одного из ведущих русофобов Украины. Оба вип-чиновника от предложенной чести по разным причинам отказались (скорее всего, из-за того, что не видят в бывшем комике главы государства и лидера нации).

И это только на внешнеполитическом направлении. В свое время Зеленский называл самым эффективным министром и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, назвав ее ведомство в целом наиболее эффективным. Позже, правда, пошутил так: «Слава Богу, у меня и у моей семьи есть другой врач». Иными словами, себе и своей семье он не желает такого доктора, которого видит руководителем системы здравоохранения для всей страны…

А еще Зеленский заявил, что не прочь оставить некоторых министров из Кабмина Владимира Гройсмана , которых считает эффективными. И это притом, что именно правительство Яценюка-Гройсмана сделало Украину беднейшим государством в Европе.

Очень хорошее у нового президента впечатление от министра образования Лилии Гриневич — той самой, которая считает необходимым резко снизить уровень образования в средней школе и отказаться в младших классах от точных наук, а в старших — резко ограничить преподавание математики, физики, химии и т.д., то есть сделать будущих украинцев малообразованными.

Очевидно, что Зеленский во внутренней и внешней политике, если так можно выразиться, занимается глобальным плагиатом политики Петра Порошенко, копируя у экс-президента не только антироссийскую риторику, но и в целом подходы к формированию правительства, основных направлений деятельности и даже отчасти кадровой политики.

В сущности, мы видим, что Зеленский, получивший огромную (75% голосов избирателей) поддержку населения, так и не понял, что народ голосовал не столько за него, сколько против политики Порошенко. И вот теперь, став президентом, бездарно растрачивает этот капитал, повторяя основные направления и постулаты внешнеполитической и внутренней деятельности своего предшественника.

Он пока, а может быть и никогда не станет тем самым учителем истории Голобородько, которого артист Зеленский играл в популярном сериале «Слуга народа». А ведь именно Голобородько, пошедший против устоев, стал народным героем — не функцией, а личностью, за которую, перепутав фильм с реальностью, и проголосовали избиратели Зеленского на Украине.