В первый день лета вступили в силу ограничения на поставку российского топлива на Украину. Экспорт нефти запрещен полностью, а уголь, "дизель", бензин и сжиженные углеводородные газы (СУГ) можно продавать в соседнюю страну лишь по специальным разрешениям Минэкономразвития. Как Киев надеется выжить без нефти, угля и газа из России — в материале РИА Новости.
Почему бензин подорожает
Об ограничительных мерах в отношении Украины премьер-министр Дмитрий Медведев объявил 18 апреля. Это ответ на введенные в марте Киевом санкции против российских компаний, бизнесменов, политиков, депутатов и сотрудников силовых структур, которые, как утверждают украинские власти, причастны к инциденту в Керченском проливе.
Кроме того, киевское правительство объявило эмбарго на поставки из России продукции машиностроения, металлообработки, легкой промышленности. Общий объем ограничений, по оценкам российской стороны, только за прошлый год приблизился к 250 миллионам долларов.
По мнению экспертов, запрет поставок российской нефти для Украины наименее болезненный. Дело том, что сырая нефть там не очень нужна: в стране просто не осталось нефтеперерабатывающих заводов, за исключением единственного НПЗ в Кременчуге, принадлежащего группе "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского.
С нефтепродуктами совершенно другая ситуация, поскольку потребности в бензине и дизельном топливе Украина на 80 процентов удовлетворяла за счет импорта из России, Белоруссии и Казахстана.
Официальной информации о квотах, установленных Минэнерго на июнь, нет. Украинские СМИ со ссылкой на источники в российских нефтяных компаниях утверждают, что "Роснефть" в этом месяце сможет продать Украине 50 тысяч тонн дизельного топлива вместо обычных 205 тысяч (средний показатель с января по май). Второй основной поставщик, "Лукойл", снизит экспорт с 20 до 14,9 тысячи тонн.
Таким образом, общий российский импорт сократится в три-четыре раза, из-за чего топливо подорожает. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) уже предупредил об этом, пригрозив участникам рынка "соответствующими мерами" за необоснованное повышение цен.
Не погазуешь
Пять лет назад 95-й бензин на Украине стоил 11 гривен за литр, сейчас — 30 гривен (почти 73 рубля по текущему курсу). Многие автовладельцы переоборудовали машины под сжиженный газ, который гораздо дешевле — 13,5 гривны (33 рубля). Сейчас, по данным Госстата Украины, продажи бензина и автогаза в стране примерно одинаковые: 97,6 тысячи тонн против 84,9 тысячи тонн соответственно.
Однако газ для автомобилей на Украину тоже поступает в основном из России, и на него также введены ограничения. Как сообщают украинские СМИ, июньская квота — 32 тысячи тонн (с января по апрель было 53,5 тысячи в месяц).
В итоге сжиженный газ может стать для украинских автомобилистов такой же роскошью, как и бензин. По словам коммерческого директора "Укргаздобычи" Сергея Федоренко, закупочные цены в последнюю неделю мая уже выросли на треть — до 24,5 тысячи гривен за тонну.
Если информация о квотах на июнь подтвердится, в ближайшие дни автомобильный газ подорожает до 15 гривен за литр, превысив важную психологическую отметку — половину стоимости литра бензина.
"Рынок при всем желании не может позволить себе резких скачков. Два главных ограничителя — конкуренция и покупательская способность. Как только будет расти цена, в той же пропорции будут снижаться и объемы проданного продукта. А у нас зарабатывают в первую очередь на объемах, а не на высокой маржинальности. По автогазу также есть свое ограничение. Если цена на автомобильный газ превышает 50 процентов стоимости бензина, автогаз просто невыгодно покупать", — разъяснил эксперт топливного рынка Алексей Бобанец украинскому изданию "Обозреватель".
Замены не будет
Быстро найти альтернативу российскому топливу не получится, отмечают аналитики. Теоретически наиболее перспективный поставщик — Белоруссия с ее мощными НПЗ. Но белорусы и так почти полностью обеспечивают Украину бензином, и хватит ли у них мощностей еще и на "дизель" — большой вопрос. В любом случае белорусская нефтепереработка полностью зависит от российской нефти, так что украинские эксперты не советуют сильно рассчитывать на этот источник.
Конечно, можно закупать топливо в европейских странах: Польше, Румынии, Венгрии и Италии. Один танкер уже разгрузился в порту Одессы, еще два на подходе.
Однако это решит только проблему номинального дефицита бензина и дизеля. Цены на заправках продолжат расти из-за более дорогой логистики в сравнении с привычным маршрутом из соседней России. Не исключено, что в стране начнется кустарное производство топлива.
Казахстан, поставляющий на Украину и нефтепродукты, и газ, тоже попал под ограничения: квоты предусмотрены и для транзита. Казахстанская компания "Тенгизшевройл" еще 24 мая прекратила отгрузку сжиженного газа — до получения соответствующих квот от российского Минэнерго. В прошлом году из Казахстана на Украину поступило 257 тысяч тонн сжиженного газа.
Импортировать автогаз из других стран нереально — нет инфраструктуры.
"Потенциально по морю можно заместить российские и даже белорусские объемы дизельного топлива. Но заместить поставки сжиженного газа из России и Казахстана украинская морская инфраструктура не способна даже на 50 процентов", — отмечают аналитики "Консалтинговой группы А-95".
В результате летом украинских автолюбителей ждет неминуемый скачок цен на топливо. Однако это может оказаться мелочью по сравнению с эффектом для энергетики и металлургии страны от ограничения поставок угля. Только в прошлом году Украина импортировала из России более 15 миллионов тонн угля на 1,8 миллиарда долларов.
В конце мая заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский сообщил, что компании подали много заявок на поставку угля на Украину, причем "объем этих поставок гораздо выше прошлогодних экспортных показателей". Но сколько заявок Минэнерго одобрило, неясно до сих пор.