Украинский депутат Олег Мусий внес в Верховную раду законопроект о конфискации имущества у жителей Донецкой и Луганской областей, получивших гражданство России.
Как сообщает ТАСС, информация о законопроекте появилась в электронной системе Верховной рады. Текст документа и пояснительная записка к нему пока не опубликованы.
Ранее в правительстве Украины предложили лишить обладателей российских паспортов пенсий и социальных выплат.
Накануне МВД России сообщило, что жители Луганской и Донецкой областей Украины подали несколько тысяч заявлений на получение российского гражданства.