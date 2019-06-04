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Конфисковать имущество: В Раде предложили лишить граждан ДНР квартир из-за паспортов РФ 

Рамблер + ещё 13 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинский депутат Олег Мусий внес в Верховную раду законопроект о конфискации имущества у жителей Донецкой и Луганской областей, получивших гражданство России.
Как сообщает ТАСС, информация о законопроекте появилась в электронной системе Верховной рады. Текст документа и пояснительная записка к нему пока не опубликованы.
Ранее в правительстве Украины предложили лишить обладателей российских паспортов пенсий и социальных выплат.
Накануне МВД России сообщило, что жители Луганской и Донецкой областей Украины подали несколько тысяч заявлений на получение российского гражданства.
Украина , В мире , Конфликты , Олег Мусий , Правительство Украины , МВД , Верховная Рада
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