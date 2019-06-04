На Украину не пустили гражданку России из-за ее позиции в соцсетях

В Международном аэропорту «Одесса» сотрудники Государственной пограничной службы Украины не дали въехать в страну гражданке России , которая публично выражала в соцсетях «сепаратистские взгляды». Об этом сообщается на сайте ведомства 4 июня.

Накануне в понедельник во время оформления пассажиров авиарейса «Минск-Одесса» пограничники Одесского отряда остановили жительницу проживающую в Москве гражданку РФ.

Отмечается, что у пограничников была информация, которая свидетельствует о том, что девушка «осуществляла информационно-подрывную деятельность в отношении Украины, публично выражала сепаратистские взгляды, о чем свидетельствуют публикации на ее страницах в соцсетях».