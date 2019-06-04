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На Украину не пустили гражданку России из-за ее позиции в соцсетях 

Украина.ру 40 минут назад
Фото: Sputnik
В Международном аэропорту «Одесса» сотрудники Государственной пограничной службы Украины не дали въехать в страну гражданке России, которая публично выражала в соцсетях «сепаратистские взгляды». Об этом сообщается на сайте ведомства 4 июня.
Накануне в понедельник во время оформления пассажиров авиарейса «Минск-Одесса» пограничники Одесского отряда остановили жительницу проживающую в Москве гражданку РФ.
Отмечается, что у пограничников была информация, которая свидетельствует о том, что девушка «осуществляла информационно-подрывную деятельность в отношении Украины, публично выражала сепаратистские взгляды, о чем свидетельствуют публикации на ее страницах в соцсетях».
«Гражданке РФ 1985 года отказано в пересечении государственной границы Украины и сообщено сотрудникам СБУ», — говорится в сообщении.
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