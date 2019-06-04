Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Владимир Зеленский планирует обсудить стратегию возвращения Крыма во время предстоящего визита в Брюссель . Подробности данной стратегии не разглашаются, но известно, что позиция нынешнего украинского руководства осталась неизменной: Киев считает Крым украинской территорией и намерен добиваться его возвращения.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию «возвращения» Крыма с чиновниками Евросоюза НАТО , заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире «Телевизионной службы новостей» на канале «1+1».

«Администрация хочет быть прозрачной, но говорить о каких-либо слухах или решениях, которые могут быть очень чувствительными, до того, как будет принято это решение, администрация не хотела бы», — отметила Мендель, но при этом подчеркнула, что позиция Киева по вопросу принадлежности полуострова не изменилась.

Что касается позиции нового украинского руководства в отношении принадлежности Крыма, ее еще до вступления Зеленского в должность обозначил в эфире «112 Украина» представитель его штаба Дмитрий Разумков. По его словам, существует «две красные линии», которые украинский лидер никогда не переступит: команда президента всегда будут считать Крым и Донбасс украинскими.

«Мы не готовы дарить, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить в пользование украинские земли и украинских граждан», — подчеркнул Разумков.

Свою позицию по Крыму сам Зеленский высказал еще во время инаугурации 20 мая, назвав полуостров и Донбасс «украинской землей». Он подчеркнул, что вверенное ему государство потеряло не только территории, но и людей.

«И сегодня мы просто должны возвращать их сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши», — заявил он на церемонии.

Тогда же президент Украины провел встречу с прибывшими на инаугурацию представителями Белого дома.

В ходе переговоров Зеленский призвал американскую сторону усилить давление на Москву.

«Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Призываю США продолжить ужесточение санкций против РФ», — отметил президент и поблагодарил США за помощь в восстановлении украинского суверенитета.

В конце мая на встрече с главами министерств иностранных дел Швеции и Польши Маргот Валльстрем и Яцеком Чапутовичем украинский лидер выразил надежду на продолжение антироссийских санкций до тех пор, пока все украинские территории не будут возвращены.

«Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение — пока украинские территории не будут возвращены полностью», — подчеркнул Зеленский.

Президент также выразил благодарность участникам встречи за поддержку Киева в защите суверенитета и вопросе освобождения арестованных украинских моряков.

Но на данный момент диалог России с новым украинским руководством происходит только на уровне требований Киева о продлении санкций против Москвы.

Если изначально Зеленский рассматривал возможность переговоров с РФ, то сейчас об этом даже не идет речи.

На следующий день после инаугурации президента Украины глава его администрации Андрей Богдан сообщил о планах Зеленского вынести вопрос о формате переговоров с Россией на референдум, чтобы решение приняли не только депутаты и глава государства, но и сам украинский народ. Предполагалось, что вопросы референдума затронут и конфликт в Донбассе.

Но вскоре после начала бурного обсуждения идеи Зеленский заявил, что не собирается проводить переговоры с Москвой. Правда, Андрей Богдан даже после этого заявил в эфире телеканала «1+1», что все же хочет российско-украинских переговоров. По его мнению, для установления мира между Украиной и Россией необходимо разговаривать, но о том, когда состоится открытый диалог двух стран, пока неизвестно.

Киев по-прежнему отвергает официальные итоги прошедшего в 2014 году в Крыму референдума, по результатам которого желание войти в состав России выразили более 96% жителей полуострова. Итоги голосования не признал аппарат бывшего президента Украины Петра Порошенко и теперь отрицает команда нового украинского лидера.