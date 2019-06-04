Сажать будем. Зеленский «избавится» от коррупционеров

Заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка пообещал первые посадки коррупционеров, передают «Вести Украина».
«Месседж "Весна придет — сажать будем" был донесен руководителям двух антикоррупционных органов. Мне кажется, что мы вскоре должны увидеть первые результаты», — сказал Рябошапка на брифинге, отвечая на вопрос о реализации соответствующего предвыборного лозунга.
По его словам, в первую очередь граждане Украины ожидают наказания для коррупционеров, причастных к скандалам с Укроборонпромом и Центрэнерго.