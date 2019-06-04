Сажать будем. Зеленский «избавится» от коррупционеров

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«Весна придет — сажать будем»: в команде Зеленского рассказали о борьбе с коррупционерами 

Рамблер + ещё 6 17 минут назад
Заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка пообещал первые посадки коррупционеров, передают «Вести Украина».
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
«Месседж "Весна придет — сажать будем" был донесен руководителям двух антикоррупционных органов. Мне кажется, что мы вскоре должны увидеть первые результаты», — сказал Рябошапка на брифинге, отвечая на вопрос о реализации соответствующего предвыборного лозунга.
По его словам, в первую очередь граждане Украины ожидают наказания для коррупционеров, причастных к скандалам с Укроборонпромом и Центрэнерго.
Украина , Видео , В мире , Руслан Рябошапка , Укроборонпром
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