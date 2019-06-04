Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Постановление о внесении законопроекта в повестку дня поддержал только 101 депутат. При этом для рассмотрения законопроекта парламентом, его внесение в повестку должны поддержать 226 депутатов.

29 мая Зеленский внес в парламент законопроект об импичменте. Согласно пояснительной записке, им предлагается двухуровневая процедура отрешения президента от его полномочий. Сначала импичмент должен быть поддержан большинством голосов депутатов Верховной Рады. Впоследствии из них, прокуроров и специальных следователей будет сформирована комиссия по расследованию законности действий президента. Ее выводы должен будет подтвердить Верховный и Конституционный суд.

Отдельного закона об импичменте президента на Украине нет, однако в статье 111 Конституции страны говорится, что президент может быть снят со своего поста Верховной Радой в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.