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Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте 

Lenta.ru + ещё 20 22 минуты назад
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Верховная Рада Украины не смогла включить в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства. Об этом сообщает ТАСС.
Постановление о внесении законопроекта в повестку дня поддержал только 101 депутат. При этом для рассмотрения законопроекта парламентом, его внесение в повестку должны поддержать 226 депутатов.
29 мая Зеленский внес в парламент законопроект об импичменте. Согласно пояснительной записке, им предлагается двухуровневая процедура отрешения президента от его полномочий. Сначала импичмент должен быть поддержан большинством голосов депутатов Верховной Рады. Впоследствии из них, прокуроров и специальных следователей будет сформирована комиссия по расследованию законности действий президента. Ее выводы должен будет подтвердить Верховный и Конституционный суд.
Отдельного закона об импичменте президента на Украине нет, однако в статье 111 Конституции страны говорится, что президент может быть снят со своего поста Верховной Радой в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.
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Комментарии
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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