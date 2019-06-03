На Украине и при Зеленском продолжают сносить памятники

Харькове в воскресенье, 2 июня, украинские националисты снесли бюст маршалу Георгию Жукову . Этот памятник пережил бурные дни 2014 года, но не смог пережить будущие парламентские выборы и страх Западной Украины перед мифическим «реваншем»

Воскресным днем 2 июня украинские ультраправые из «Национального корпуса» снесли в Харькове бюст маршалу Жукову. Они написали на поверженном бюсте «Палач» и уже поваленный памятник пытались всячески повредить, срываясь при этом на крики: «Один за всех, все за одного», « Украина превыше всего» и другие речевки.

«Национальный корпус» в Харькове снес памятник советскому маршалу Жукову. Вот это называется «доверяй делам»! А то, что делают Кернес (мэр Харькова — Ред.) с Трухановым (мэр Одессы — Ред.) — сепарский мертворожденный сходнячок и не более», — похвастался деятельностью соратников глава пресс-службы «Национального корпуса» Роман Чернышев.

Правда, в комментариях к этой записи в Facebook Чернышеву тут же указали: деятельность его партии как раз помогает политсиле харьковского городского главы набрать нужные ей голоса для прохождения в Верховную Раду . Харьковчане в большинстве своем гордятся советским прошлым и негативно относятся к националистам. Показательно, что ранее петиция о возвращении проспекту маршала Жукова его названия довольно быстро набрала необходимое количество голосов.

«Я посоветовался с [депутатом Верховной рады Виталием] Хомутынником, и он сказал, что за счет фонда «Возрождение» восстановит памятник в ближайшее время. Маршал Жуков был победителем Великой Отечественной войны. Нет уже никаких Майданов. Достаточно», — заявил он.

Произошедшее обратило на себя внимание и за границами Украины.

«Включение Владимира Познера в списки «Миротворца» и снос памятника Жукову в Харькове — серьёзный вызов для новой власти, которой придётся расставить знаки препинания в предложении «Осудить нельзя промолчать», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Но реакции от нового президента Украины Владимира Зеленского ждут не только за границей. Все украинское общество — кто с надеждой, а кто и со страхом — ожидает от Зеленского реакции на происходящее.

Внуки полицаев

Георгий Жуков, получивший народное прозвище «Маршал Победы», является одним из самых прославленных полководцев мира. К Украине Жуков имеет непосредственное отношение. С марта по май 1944 года он командовал Первым Украинским фронтом. Именно под командованием Жукова была проведена Проскуровско-Черновицкая наступательная операция, в результате которой была освобождена от нацистов вся Хмельницкая область, подавляющая часть Винницкой, Тернопольской и Черновицкой областей, а также частично — Ровенская и Ивано-Франковская области. Советские войска освободили 57 городов, а также 11 железнодорожных узлов, что создало предпосылки для дальнейшего успешного наступления на нацистов.

После Великой Отечественной войны судьба вновь свела Жукова с Украиной. С июня 1946 года по начало февраля 1948 года Жуков был командующим войсками Одесского военного округа. Именно с Жуковым народная молва связывает успешную борьбу с бандитизмом в послевоенной Одессе, что нашло отражение в популярном сериале «Ликвидация».

Любая другая страна гордилась бы таким полководцем. Но не современная Украина. В этом государстве Жукова называют палачом, заявляя о том, что он «гнал солдат на убой». Тут припоминается перевранная цитата из мемуаров Дуайта Эйзенхауэра о том, что Жуков «гнал солдат на минные поля». Кроме того, маршалу приписывается фраза «Бабы еще нарожают», которую он не произносил.

Жуков, а также такие советские полководцы, как генералы Николай Ватутин , Иван Конев и многие другие, частью современного украинского общества ненавидимы. Одной из причин этого является то, что эта часть общества — потомки полицаев и нацистских коллаборантов. Их и били на фронтах солдаты Жукова, среди которых много было этнических украинцев. Та же Проскуровско-Черновицкая наступательная операция создала все предпосылки для успешного проведения Львовско-Сандомирской операции, в которой в числе прочих нацистских соединений была разгромлена 14-я гренадерская дивизию СС «Галичина». Привыкшие жечь беззащитных белорусских крестьян в их домах украинские националисты оказались бессильны перед вооруженными советскими соладатами.

Сегодня те, чьи деды получили по зубам под Бродами, искренне ненавидят Жукова. Так, в Киеве еще задолго до Евромайдана — в 2008 году — националисты обливали красной краской мемориальную доску Жукову. Уже после Майдана — в 2015 году — доску разбили кувалдами. Примечательно, что это произошло через месяц после убийства публициста Олеся Бузины. В убийстве публициста подозреваются члены группировки С14. Именно эта группа в Киеве и занималась в том числе и погромами советских памятников.

Однако в событиях в Харькове есть и политический подтекст.

Всё ради выборов

Даже сторонники Майдана, волонтеры, помогающие Вооруженным силам Украины в Донбассе, относятся к сносу бюста Жукова неоднозначно. Так, один из самых известных украинских волонтеров Юрий Касьянов уверен: этот снос был не нужен. Да и вообще, борьба с памятниками ни к чему хорошему не привела.

«Завалили каменного Жукова в Харькове. Вау-вау! Патриоты — молодцы! Флаги, стильные футболки с национальной символикой, пение гимна… Жуков — в минус, Кернес — в плюс. Теперь он для харьковчан защитник от диких бандеровцев… И кто кого заказал — сразу не скажешь… Уже сколько памятников по всей стране опрокинули, сломали, завалили, а жизнь к лучшему не меняется. Отчего это так?» — отметил Касьянов.

Сторонники теории сговора Кернеса и националистов указывают на странный факт — наблюдавшая за сносом бюста полиция бездействовала. Хотя поведение националистов явно было незаконным. Они самовольно, без каких-либо разрешений снесли памятник.

С другой стороны, противники данной теории уверяют: полиция ничего не смогла бы противопоставить превышающим по численности националистам. Кроме того, МВД сегодня возглавляет Арсен Аваков , известный своей тесной дружбой с «Национальным корпусом».

При этом некоторые эксперты указывают: бессильные перед Кернесом в Харькове националисты решили сымитировать борьбу.

«Пожар лучше всего тушить бензином. Свалили памятник Жукову, но не свалили за пять лет Кернеса. В этом вся суть имитационной политики европейского патриотичного солидаризма», — отмечает политолог Юрий Романенко, вспоминая среди прочих и предыдущего президента Петра Порошенко.

О Порошенко вспомнил и такой украинский политик, как Виктор Медведчук

«Уничтожение памятника Жукову в Харькове направлено против общей для украинцев и русских истории, памяти и Великой Победы. Как и при Порошенко, национал-радикалы безнаказанны, а интересы жителей Юго-Востока приносятся властью в жертву террору и вандализму националистов», — отметил он.

Уничтожение памятника Жукову в Харькове направлено против общей для украинцев и русских истории, памяти и Великой Победы. Как и при Порошенко, национал-радикалы безнаказанны, а интересы жителей Юго-Востока приносятся властью в жертву террору и вандализму националистов. pic.twitter.com/xn4zqxH65s— Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 2 июня 2019 г.

​В общем, пока украинскому обществу демонстрируют: несмотря на победу на выборах президента Владимира Зеленского, которого избрали в том числе и из-за усталости значительной части общества от «ястребиной» политики Порошенко, вектор движения страны остался пока неизменным. Националисты по-прежнему безнаказанны. И если Зеленский с этим не разберется, он рискует повторить «успех» Порошенко — и даже не через пять лет, а уже на грядущих парламентских выборах.