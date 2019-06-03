Кернес бьёт Зеленского его же оружием

Снос памятника Жукову в Харькове только внешне выглядит как традиционный вандализм украинских националистов. Стоит приглядеться к тому, когда был поставлен монумент и во время каких политических событий он был снесен. Случай лишь кажется рядовым, но на самом деле прямо связан с предстоящими выборами в украинский парламент

Маршалу досталось, что называется, рикошетом. В воскресенье в Харькове проходил съезд новой партии «Доверяй делам». У её руля стоят мэры двух русских городов — Харькова и Одессы: Геннадий Кернес и Геннадий Труханов.

Президентские выборы показали, что осколки бывшей Партии регионов набирают всё меньше голосов. Объединиться они тоже не способны — половину кампании они потратили на выяснение отношений друг с другом. Ну а результат голосования показал, что молодёжь Юго-Востока проголосует за партию Зеленского — если ничего не делать. Вот мэры и зашевелились.

Зашевелились и националисты. «Реванш», «Русский мир не пройдёт» и такое прочее. Участникам съезда устроили что-то вроде «коридора позора». Ну а после пошли валить памятник.

Обычные люди, даже выходя на акцию протеста, не берут с собой гвозди, молотки, брезентовые ленты для такелажных работ. Т.е. снос памятника был в программе заранее. Сначала планировались казни, потом — аресты, потом решили совместить. Полиция молча взирала и не вмешивалась.

Националисты, конечно же, успели обозначить случившееся: ещё одно проявление декоммунизации. Но тут небольшая заминка. Даже две.

Жуков — несомненно деятель эпохи СССР. Только вот бюст ему установлен в Харькове был уже во времена независимой Украины . Вторая — декоммунизация, несмотря на внешнее варварство, процесс всё-таки упорядоченный. Есть списки объектов, есть закон о декоммунизации. Ни Жуков, как историческая личность, ни монументы в его честь в этих документах (пока) не фигурировали. Т.е. случившееся — банальный произвол распоясавшихся гопников.

Обидно, конечно, но не будем расстраиваться. И Кернес, и другие экс-регионалы уже пообещали, что восстановят памятник.

И вот как раз с этого момента время впасть в здоровую паранойю.

Хитрый план

На дворе 2019 год, т.е. с момента евромайдана, госпереворота и бегства Виктора Януковича прошло уже более 5 лет. Практически всё, что могли и хотели свалить — за это время уже свалили. Т.е. вот стоял-стоял Жуков 5 лет при националистах и Порошенко — а упал только при Зеленском. Том самом, за которого 1,5 месяцами ранее в едином порыве голосовал Юго-Восток Украины, протестуя таким образом против ненавистного Порошенко. Но если тогда Кернеса и экс-регионалов это вполне устраивало, то сейчас — резко перестало.

Более того, харьковский, а теперь уже российский политолог Константин Долгов предполагает, что следующим и вовсе может упасть памятник Екатерине II в Одессе. И для этого есть все основания: свалить Екатерину II националисты пытаются уже лет 15. Лучшего старта для новой партии старых «регионалов» и придумать нельзя — это тут же накрепко вобъёт избирателю в голову тезис: «Зеленский заодно с нацистами».

Но всё это означает, что «коридор позора», а затем и разрушение бюста маршалу Победы — всё это согласовали и заказали у националистов сами же создатели новой партии, в т.ч. мэр Харькова?

К сожалению именно так и получается. Причём указывает на это не только общая логика событий, но кое-какие моменты 5-летней давности. Вспоминает одесский фотокорр Максим Войтенко:

«…много раз слышал, что ещё до Майдана Кернес одной рукой кормил русский движ, другой — украинский. И именно он спас от тяжелой и неприятной смерти боевиков [Андрея] Билецкого, стрелявших в марте 2014 по русской толпе, убивших двух человек и потом взятых в осаду в здании [горсовета]. Мне говорили, что Кернес лично вывозил этих боевиков в своей машине».

Окей, сказать и написать можно что угодно. Тогда давайте посмотрим, что говорил сам Кернес в то время, пока такие избирательно-агрессивные националисты (никого из участников съезда не тронули, а памятник свалили) старательно изображали стаю бабуинов.

«Нам нужны переговоры с РФ, потому что мы понимаем то, что это запрос нашего населения Украины. Это не запрос мой личный. Это запрос населения Украины, социология такая, что нужны прямые переговоры. Я повторил то, что говорили люди при опросах. Они повторяют одно и то же и будут это повторять».

Происходит вот что: Кернес бьёт Зеленского его же оружием. Совсем недавно Зеленский победил Порошенко просто потому, что говорил то, что желало услышать большинство украинцев. И то, что сам Порошенко сказать никак не мог. Теперь Зеленский сел в кресло президента и оказался в той же ловушке. И сейчас уже Кернес говорит то, что хотят услышать люди, и то, что Зеленский сказать не посмеет. И действительно — говорит он ровно противоположное: что нужны новые санкции против России, что никаких переговоров до освобождения моряков и тому подобное.

Ну а чтобы конкурент за голоса избирателей Юго-Востока выглядел ещё гаже, в кадр и пригласили бабуинов и специалистов по сносу памятников. И полиции дали чёткое указание не вмешиваться. Хотя известно: когда надо, полиция Харькова умеет класть националистов мордой в асфальт очень хорошо.

Кстати, Жукова выбрали неслучайно.

Тот же Кернес совсем недавно отметился ещё одной инициативой, связанной с именем маршала. Бюст стоял на проспекте Петра Григоренко, но до 2016 года он назывался проспектом Маршала Жукова. 9 мая Кернес заявил, что общественность требует вернуть прежнее название и он, со своей стороны, сделает для этого всё возможное. Такая вот борьба нанайских мальчиков.

В общем, зрелище не только печальное, а ещё и позорное. Когда памятники великим людям валят украинские националисты — это хотя бы логично. А вот когда их валят националисты по заказу своих противников, — чтобы те могли пролезть в новый созыв парламента — это уже полный сюр. Честному человеку в данном случае остаётся игнорировать выборы вообще. Ну либо голосовать за одних уродов, утешая себя тем, что другие уроды — куда более уродистые.

Маршала только жалко. Он такой собачьей свадьбы точно не заслужил.