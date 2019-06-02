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Геращенко заметили а аэропорту с огромным шрамом на шее 

Рамблер + ещё 1 47 минут назад
Депутат рады Антон Геращенко покинул Украину после ранения в шею. Политик улетел на Кипр с огромным свежим шрамом. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на очевидцев — пассажиров самолета.
Депутата и бывшего советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко заметили в аэропорту Киева. Пассажиры увидели на шее Геращенко с правой стороны длинный шрам в семь сантиметров. Рана была свежей и зашитой черными нитками.
При каких обстоятельствах было получено ранение, пока не сообщается.
Депутат вылетел в кипрскую Ларнаку, где проследовал на пересадку.
Геращенко является одним из самых известных радикалов и русофбов на Украине. Он основал сайт «Миротворец», призывал передавать международным террористам личные данные российских военных, был автором закона о запрете георгиевской ленты. В России против Геращенко заведено уголовное дело по статье о призывах к террористической деятельности.
Комментарии244
Украина , Видео , В мире , Кипр
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