Украина закрывает все детские дома в стране 

Правительство Украины меняет систему поддержки сирот в стране и отказывается от услуг домов ребёнка. Все дети будут устроены в семьи, заявила исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун.
До 2020 года дома ребенка будут работать в обычном режиме. Параллельно будет проводиться необходимая подготовка — чтобы всех детей, от которых отказались родители, устроить в семьи, — написала Супрун в Facebook.
По её словам, через четыре года на месте бывших детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры, которые будут оказывать помощь родителям, и окажут так называемую «временную передышку для родителей ребенка с инвалидностью». Эти услуги будут бесплатными для граждан, полное обеспечение на себя возьмёт Национальная служба здоровья Украины.
Мы хотим, чтобы все дети были устроены в хорошие семьи, — добавила Супрун.
Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили выгнать Супрун из Минздрава. Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, считает, что Супрун оставила страну без медицинской помощи, кроме того она сама обещала уйти в случае победы Зеленского, писал News.ru.