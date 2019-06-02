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Украина закрывает все детские дома в стране 

News.ru + ещё 5 33 минуты назад
Фото: News.ru
Правительство Украины меняет систему поддержки сирот в стране и отказывается от услуг домов ребёнка. Все дети будут устроены в семьи, заявила исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун.
До 2020 года дома ребенка будут работать в обычном режиме. Параллельно будет проводиться необходимая подготовка — чтобы всех детей, от которых отказались родители, устроить в семьи, — написала Супрун в Facebook.
По её словам, через четыре года на месте бывших детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры, которые будут оказывать помощь родителям, и окажут так называемую «временную передышку для родителей ребенка с инвалидностью». Эти услуги будут бесплатными для граждан, полное обеспечение на себя возьмёт Национальная служба здоровья Украины.
Мы хотим, чтобы все дети были устроены в хорошие семьи, — добавила Супрун.
Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили выгнать Супрун из Минздрава. Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, считает, что Супрун оставила страну без медицинской помощи, кроме того она сама обещала уйти в случае победы Зеленского, писал News.ru.
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Комментарии1
Украина , В мире , Вадим Рабинович , Владимир Зеленский , Минздрав РФ , Правительство Украины
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