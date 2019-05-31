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Депутат Рады назвал Луценко «пассивным гомосексуалистом» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Юрист Андрей Портнов опубликовал аудиозапись разговора человека, похожим по голосу на заместителя председателя фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Украины Сергея Пашинского. На записи якобы Пашинский назвал бывшего посла США в Украине Мари Йованович "старой проституткой", а генерального прокурора Юрия Луценко — "пассивным гомосексуалистом". Об этом сообщают местные СМИ.
"Друзья, хочу поблагодарить главу СБУ (Василия) Грицака за хорошую работу и этот прекрасный аудиофайл беседы председателя парламентского комитета по национальной безопасности (Сергея) Пашинского. В разговоре прекрасно все", — заявил он.
В свою очередь Портнов заявил, что подобные заявления "издержки производства".
Ранее против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти.
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