Депутат Рады назвал Луценко «пассивным гомосексуалистом» 

Юрист Андрей Портнов опубликовал аудиозапись разговора человека, похожим по голосу на заместителя председателя фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Украины Сергея Пашинского. На записи якобы Пашинский назвал бывшего посла США в Украине Мари Йованович "старой проституткой", а генерального прокурора Юрия Луценко — "пассивным гомосексуалистом". Об этом сообщают местные СМИ.
"Друзья, хочу поблагодарить главу СБУ (Василия) Грицака за хорошую работу и этот прекрасный аудиофайл беседы председателя парламентского комитета по национальной безопасности (Сергея) Пашинского. В разговоре прекрасно все", — заявил он.
В свою очередь Портнов заявил, что подобные заявления "издержки производства".
Ранее против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти.