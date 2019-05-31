Депутат Рады назвал Луценко «пассивным гомосексуалистом»

"Друзья, хочу поблагодарить главу СБУ (Василия) Грицака за хорошую работу и этот прекрасный аудиофайл беседы председателя парламентского комитета по национальной безопасности (Сергея) Пашинского. В разговоре прекрасно все", — заявил он.

В свою очередь Портнов заявил, что подобные заявления "издержки производства".