Зеленский устроил массовые увольнения в СБУ

Среди уволенных — Олег Валендюк, занимавший ранее пост начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, и первый заместитель председателя СБУ Виталий Маликов. Отдельным указом Маликов также был освобожден от должности руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Также Зеленский уволил начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука. Поскольку до СБУ Остафийчук несколько лет работал в структурах прокуратуры Украины, он попадал под действие люстрационного закона, который запрещает брать на госслужбу лица, занимавшие должности в период период президентства Виктора Януковича

Кроме того, о своем увольнении изданию «Украинские новости» сообщил замглавы СБУ Виктор Кононенко . По его словам, он подал соответствующий рапорт, однако на момент публикации новости указ о его увольнении опубликован не был.

Сам Грицак подал рапорт об увольнении еще в день инаугурации нового президента, 20 мая. Глава Службы безопасности заявил, что принял это решение с тяжелым сердцем, поскольку видит, как поднимает голову пророссийский реваншизм на Украине. Однако по закону одобрить отставку главы СБУ должен парламент.