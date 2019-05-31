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На Украине изменят русские фамилии 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, по новым правилам все русские фамилии, который оканчиваются на -ой, теперь необходимо будет писать через -ий.
Кроме того, в антропонимах, которые заканчиваются на -ск (ий), -цк (ий), появится мягкий знак. Так, например, фамилия "Донской" будет писаться как "Донський". В список исключений вошла фамилия "Толстой".
Уточняется, что третьего июня обнародуют окончательный текст редакции "Украинского правописания". Новые правила рекомендуют использовать во всех сферах общественной жизни.
Ранее сообщалось, что Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка.
По его словам, данный закон якобы объединяет украинский народ.
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