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Украинский суд вынес решение по «дочкам» российских госбанков 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
Верховный суд Украины оставил без изменений решение Апелляционного суда Киева, которым по требованию дочерних банков российских Сбербанка, ВТБ Банка и Проминвестбанка был снят арест с их движимого и недвижимого имущества, сообщает ТАСС.
Уточняется, что рассмотрение дела было инициировано истцами против РФ 19 июня 2015 года на основании соглашения между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций российско-украинского двустороннего инвестдоговора (ДИД).
Гаагский арбитраж весной 2018 года поддержал иск компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму, и постановил взыскать с РФ суммарно около $140 млн
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Украина , В мире , Банк ВТБ , Сбербанк России , Проминвестбанк , ИТАР-ТАСС , Киев
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