Украинский суд вынес решение по «дочкам» российских госбанков

Верховный суд Украины оставил без изменений решение Апелляционного суда Киева , которым по требованию дочерних банков российских Сбербанка ВТБ Банка и Проминвестбанка был снят арест с их движимого и недвижимого имущества, сообщает ТАСС.

Уточняется, что рассмотрение дела было инициировано истцами против РФ 19 июня 2015 года на основании соглашения между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций российско-украинского двустороннего инвестдоговора (ДИД).

Гаагский арбитраж весной 2018 года поддержал иск компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму, и постановил взыскать с РФ суммарно около $140 млн