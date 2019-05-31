Дилетантов ставят на место. Эксперты о возможной отмене досрочных выборов в Раду

На следующей неделе, 4 июня, Конституционный суд Украины (КСУ) приступит к рассмотрению указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента на соответствие Основному закону страны. Опрошенные изданием Украина.ру эксперты допускают, что судьи своим решением могут остановить стартовавшую избирательную кампанию

На проведении парламентских выборов осенью настаивают главным образом сами народные депутаты из числа бывшей правящей коалиции. При этом на словах все партии заявляют о готовности принять участие в них 21 июля.

Время торгов

Вся история с КСУ и указом Зеленского неразрывно связана с теми событиями, которые произошли в этой судебной инстанции накануне и сразу после выборов, когда часть членов Конституционного суда в спешном порядке низложили своего руководителя Станислава Шевчука, заменив его Натальей Шапталой, которая в итоге и приводила нового президента к присяге.

Лишенный своей должности Шевчук тогда прямо обвинил в интригах против него Петра Порошенко , который незадолго до окончания своих президентских полномочий «продавил» назначение своего человека председателем КСУ.

После того, как в КСУ поступило представление от «Народного фронта» о незаконности досрочных выборов, в суде заявили, что у них на полках пылятся вагон и маленькая тележка нерассмотренных дел, намекая, что до президентского указа могут дойти еще очень не скоро.

Однако вскоре стало ясно, что взятые судьями темпы позволяют им вынести свое решение по поводу выборов в течение месяца, а то и нескольких недель.

По мнению политолога Алексея Якубина, сейчас идет напряженный торг между Конституционным судом с одной стороны и политическими игроками — с другой.

«Тут есть очень интересный нюанс — сам факт скорости. Потому что у Конституционного суда есть право брать целый месяц, чтобы рассматривать, является ли направление депутатов таким, что его должен рассматривать Конституционный суд. А то, что Конституционный суд так быстро достаточно согласился и даже указал, что начнет процедуру, для которой у него есть даже месяц, я думаю, что это показатель неких торгов», — рассказал эксперт.

Дело в том, что после переворота в КСУ первую скрипку там играют теперь так называемые стародонецкие — судьи, являющиеся выходцами с Юго-Востока, назначенные еще при Викторе Януковиче и благополучно миновавшие все постмайданные перипетии. Именно их ставленницей является Шаптала. Главное для них — сохранить свои позиции и при новом режиме.

«Потому что, допустим, если мы говорим даже о сроке истечения полномочий нынешнего главы Конституционного суда, то у него в общем-то срок заканчивается этой осенью. То есть я не исключаю, что это такое предложение к торгам и к той, и к другой стороне. Кто из них предложит больше», — предполагает Якубин.

Дилемма Порошенко

Признание Конституционным судом неправомерности досрочных выборов вполне возможно, однако не ясно, какую позицию в этом вопросе в итоге займет Порошенко.

С одной стороны, полагает политолог Константин Бондаренко , экс-президенту выгодны выборы летом, при этом соблазн через отмену роспуска Рады показать Зеленскому, что он не контролирует ситуацию, также чрезвычайно велик.

В любом случае, главными противниками выборов в октябре являются мажоритарщики, которым не удастся «под шумок» избраться в Раду, вместо чего придется перенастраивать себя и свою кампанию на полноценную борьбу за мандаты уже осенью.

«В условиях, когда парламент уже разогнан, заниматься дискредитацией Верховной Рады контрпродуктивно. Плюс ко всему, Зеленский рассчитывает на быстрый успех», — сказал Бондаренко.

При этом партия Зеленского «Слуга народа» рискует растерять свои рейтинги через несколько месяцев, поэтому власть будет настаивать на досрочных выборах, подчеркнул он.

С надеждой на вождя

Конституционный суд признает досрочный роспуск Рады неконституционным в той или иной форме, уверен директор Института трансформации общества Олег Соскин. Вопрос лишь в том, в какой форме и с какой трактовкой: полностью или частично, разрешать ли выборы или нет.

«Мне сложно сказать, насколько жесткие или, наоборот, расплывчатые формулировки будут применены, но замечания будут обязательно. В ситуации, которая сложилась сейчас — это правильно и логично. Так как на самом деле указ Владимира Зеленского не соответствует положениям, прописанным в Основном законе», — заявил он.

По мнению Соскина, Украина не готова к выборам 21 июля: ЦИК не успевает организовать комиссии на местах, партийные структуры не мобилизованы должным образом, а в обществе «царит огромная сумятица».

Само решение Зеленского провести молниеносную атаку на действующий созыв парламента было ошибочным, полагает эксперт.

«Я думаю, что это было достаточно дилетантское решение молодых людей, совершенно не разбирающихся ни в политике, ни в жизни. Они по своей сути драматурги-сценаристы, они не живут реальной жизнью, они ее придумывают, а потом снимают. А настоящая жизнь, особенно политическая, сильно отличается от придуманной. Команда Зеленского надеялась, что им с наскока удастся запустить в стране мыльную оперу, а реалии оказались совсем другие», — считает Соскин.

Он недоумевает, как партия президента могла с головой броситься в предвыборную кампанию, когда у нее нет подходящих людей на местах, своих представителей в избирательных комиссиях, медийного и организационного ресурса — ничего, что позволяет осуществлять реальные политические действия.