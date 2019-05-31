Партнёр Зеленского: война в Донбассе затихнет, когда перестанет приносить доход

Совладелец студии «Квартал 95», бывший бизнес-партнёр президента Украины Владимира Зеленского Борис Шефир считает, что, если от власти на Украине отстранить людей, материально заинтересованных в войне, она закончится, пишет «ГОРДОН».

«У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход», — заявил Шефир.

Он также считает, что с российским президентом Владимиром Путиным можно было бы договориться.