Чем закончатся внеочередные выборы в Раду

Действия президента Украины Владимира Зеленского не отвечают запросам большинства населения страны и свидетельствуют о большой вероятности сохранения курса, которым вёл Украину Порошенко. Что не отменяет яростной внутренней борьбы за передел активов и ресурсов

Об этом говорили российские и украинские политики, эксперты и журналисты в ходе состоявшейся в четверг, 30 мая, пресс-конференции «Парламентские выборы на Украине: сформирует ли Зеленский однопартийное большинство?» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.

Избирательная кампания стартовала 23 мая, выборы назначены на 21 июля (очередные должны были состояться 27 октября). Социология позволяет прогнозировать получение партией «Слуга народа» более 50% мест в пропорциональной части, что открывает путь к однопартийному большинству.

«Слуга народа» или господин?

Удастся ли команде Зеленского провести кампанию так, чтобы по результатам парламентских выборов иметь возможность сформировать большинство? У партии «Слуга народа» такой шанс есть, считает депутат Госдумы Артём Туров , добавив, что доверие к Зеленскому и к его партии сейчас достаточно высокое.

«Народ Украины достаточно устал от действующей… коалиции тех партий, которые давно в политическом сегменте Украины работают. Запрос на обновление, на изменения чувствовался по итогам президентских выборов, и чувствуется по нынешней социологии», — пояснил депутат.

По его словам, кампания партии президента будет проходить достаточно интересно. Но проблема Зеленского состоит в том, что пока у «Слуги народа» не хватает кандидатов, партийная структура не до конца отстроена.

С этим согласился историк и политолог Александр Васильев , отметивший, что речь идёт о партии власти, и впервые на его памяти такая партия идёт на выборы, не имея своего губернаторского корпуса. Впрочем, задача комплектования успешно решается, и есть даже инсайдерская информация о том, что будто бы есть прайс, озвучивается сумма за вход в партию «Слуга народа», сообщил он. По его мнению, это вполне обычная практика в украинской политике, но в применении к «Слуге народа» эта информация, когда она «уйдёт в народ», может сыграть негативную роль — ведь у Зеленского-то как раз обещали «новые лица», обещали изменение старых правил игры.

Антироссийские настроения — это надолго

Что касается перспектив развития отношений Украины с РФ , то Зеленский, вероятно, пока не может определиться, высказывания представителей его команды на эту тему зачастую носят противоречивый характер, отметил Туров. По его мнению, даже идея референдума об отношениях с Россией — это «попытка переложить ответственность с себя и говорить от того результата, который этот референдум будет нести».

По мнению депутата, до парламентских выборов от команды Зеленского и от него самого не стоит ожидать какой-то конкретики в этом направлении, потому что «они балансируют здесь между различными группами влияния, между политическими предпочтениями (…) в украинском обществе, для того, чтобы больше на волне эмоционального, а не рационального, вести дальше свою кампанию».

С этим согласился модерировавший дискуссию главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов, отметивший, что — «тем не менее жизнь сама может привести их в ту точку, где будет отягощение отношений с Россией». В качестве примера он привёл возвращение на Украину Михаила Саакашвили , который является врагом не только Порошенко и Коломойского, но и — «яростный критик России».

В свою очередь Туров высказал мнение, что возвращение Саакашвили направлено всё же прежде всего против бывшего президента, и призвано усилить критику предыдущей власти.

«Но мы прекрасно понимаем, что не за месяц, не за два и не за год антироссийские настроения в элите и части общества никуда, к сожалению, не денутся», — резюмировал политик.

Либертарианство или безыдейность?

Заявление представителя команды Зеленского о том, что идеологией партии «Слуга народа» является либертарианство, наводит на печальные размышления, отметил принимавший участие в пресс-конференции украинский политолог Александр Дудчак. По его словам, после этого остаётся только пожелать украинцам «заготавливать консервы и выращивать больше картошки на своих огородах — потому что такая концепция ничего, кроме нового этапа обеднения, не принесёт». Искандер Хисамов в связи с этим отметил, что политика либертарианства во многом уже реализуется, государство сбрасывает с себя социальные обязательства, возлагая на население все тяготы «переходного периода».

В свою очередь, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов подчеркнул: у многих сложилось впечатление, что заявивший о либертарианстве представитель команды Зеленского не вполне понимает, о чем идет речь. По словам эксперта, когда этот человек стал объяснять свою позицию, то стал говорить о пользе либеральной экономики. Получается, сделал вывод политолог, что идеолог Зеленского вообще не видит разницы между либералами и либертарианцами.

Корнилов отметил, что в связи с этим «вопрос безыдейности партии Зеленского будет стоять в ходе избирательной кампании». При этом вполне вероятно, что мажоритарщики, которые будут идти от партии «Слуга народа», на Западной Украине «будут кричать о том, что они за героизацию Бандеры, а на Юго-Востоке будут говорить, что они категорически против этого».

То же самое можно сейчас сказать и о партии «Голос» рок-музыканта Святослава Вакарчука , где ещё, кажется, не решили, с какими лозунгами идти на выборы, отметил Корнилов. Он добавил, что западные ресурсы, в частности, Фонд Джорджа Сороса , пытаются преподнести этот политический проект как якобы «либеральную партию» — и это при том, что в первую пятерку, которую презентовал Вакарчук, вошел недавний заместитель Дмитрия Яроша по «Правому сектору».

«Такой вот либерал-фашистский проект запросто создается», — констатировал эксперт, добавив, что в списке требований к кандидатам от партии «Голос» есть пункт о том, что в её ряды ни в коем случае не могут войти бывшие представители Партии регионов, Коммунистической партии и якобы «пророссийских сил». А вот представители националистических, социал-национальных сил — это пожалуйста.

Старым курсом

Последние события не радуют, действия Зеленского не вполне соответствуют настроениям населения Украины, сказал Александр Дудчак. Он отметил, что «три четверти избирателей Украины проголосовали против курса Порошенко». И что же?

«Пока то, что делает Зеленский, не противоречит курсу Порошенко», — сказал политолог, добавив, что посетив передовую, новый президент «выступил с идеями, совершенно не отвечающими запросу большинства жителей Украины, не было ни слова сказано о мире». Президент не пообещал солдатам, что те скоро вернутся домой.

А возвращение в страну специалиста по «цветным революциям» Саакашвили может означать, помимо прочего, что и при Зеленском общество не узнает правды о расстрелах на Майдане, отметил Дудчак.

«По сути, это продолжение того же курса, который проводился Порошенко», — констатировал политолог, добавив, что это не отменяет внутренней борьбы за передел ресурсов и активов в пользу новых политических сил.

Участники дискуссии также обсудили проблему укрепления неонацизма на Украине — поводом к этому стала презентация изданного Фондом «Историческая память» доклада Владислава Мальцева «Международные контакты полка „Азов“.