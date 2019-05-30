«Скидываемся и покупаем»: Зеленский поспорил с журналисткой во Львове

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с корреспондентом телеканала «Прямой» во время посещения шахты Лесная во Львовской области, где накануне произошло обрушение породы.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Зеленский общался с горняками, которые жаловались на невыплаты зарплат и беспорядок в отрасли.

Во время разговора журналистка телеканала «Прямой» сообщила Зеленскому, что мать одного из погибших при обрушении породы горняков весь день прождала президента.

«Я не приехал? Или потому что вы, телеканал «Прямой», можете помочь? Вот давайте мы с вами 50 на 50 скидываемся и покупаем людям квартиру», — возмутился Зеленский.

Корреспондент заявила, что готова поделиться зарплатой, и поинтересовалась у Зеленского, готов ли он поделиться своей.

«Я куплю квартиру. Что вы мне тут интервью ведете», — отреагировал на это Зеленский.

Накануне на шахте Лесная в Сокольском районе Львовской области обрушилась порода. Под завалами оказались двое шахтеров, они погибли.