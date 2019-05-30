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На Украине готовят санкции за раскопки в Крыму 

РИА Новости + ещё 3 29 минут назад
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины предлагает ввести санкции за проведение раскопок в Крыму.
«Министерством инициировано введение ограничительных мер для 28 юридических лиц научных и музейных учреждений», — говорится в сообщении ведомства.
Большое количество «незаконных» археологических раскопок осуществляется Россией в рамках реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство транспортного перехода через Керченский пролив или строительство трассы «Таврида», отмечает министерство.
«Проект соответствующего акта направлен на согласование в заинтересованные органы государственной власти, после чего он будет направлен на рассмотрение правительства», — говорится в сообщении.
Кроме того, в сообщении отмечается, что 19 марта указом президента Украины за «незаконные» раскопки уже были введены санкции против 15 граждан РФ.
Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство избирателей — 96,77% от Республики Крым и 95,6% от Севастополя — высказались в пользу воссоединения с Россией.
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Комментарии21
Украина , Видео , В мире , Конфликты , Политика , Республика Крым
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