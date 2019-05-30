Удар в спину: Епифаний открестился от Филарета

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний подписал указ, согласно которому все новые документы самопровозглашенного «киевского патриархата» Украинской православной церкви признаются недействительными. В указе говорится, что документы УПЦ КП «вносят смуту» среди служителей ПЦУ. Ранее киевский «патриарх» Филарет раскритиковал синод ПЦУ — на Украине назрел новый раскол.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний (Думенко) подписал указ, признающий недействительными все документы самопровозглашенного Киевского патриархата Украинской православной церкви, выданные после 30 января 2019 года. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сайт церковной структуры.

«Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, изданные после 30 января 2019 года, являются недействительными и не подлежат исполнению в ПЦУ», — говорится в указе Епифания.

По его словам, документы «киевского патриархата» вносят смуту среди служителей ПЦУ. Священный синод ПЦУ решил, что патриарх Филарет (Денисенко) продолжит управление Киевской епархией в составе приходов и монастырей Киева . Однако управляющий епархией, подчеркивается в указе, не подал документы на регистрацию в составе ПЦУ.

Кроме того, Епифаний приказал переподчинить религиозную общину храма Покрова Пресвятой Богородицы в Киеве митрополиту Киевскому.

На Украине назрел новый раскол — бывший глава неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет отказался подписать устав Православной церкви Украины. При этом документ все равно считается действительным.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в разговоре с НСН пояснил, что Филарет оказался в роли «патриарха на покое», в то время как всю жизнь мечтал стать действующим главой церкви.

«Ничего страшного у них не будет. Филарет не есть глава церкви. Филарет — патриарх в церкви, где нет патриарха. Вот парадокс. Потому что вначале был Киевский патриархат, который никто не признавал, потом они получили канонический статус от Константинополя, но Константинополь принял Филарета в сане «патриарха на покое».

Он не захотел видеть его главой церкви, поэтому главой стал Епифаний в сане митрополита. Филарет обижен, оскорблен, потому что он всю жизнь мечтал стать патриархом», — отметил эксперт. Макаркин также добавил, что Филарет ощущает «недоигранность своей игры», поскольку находился в паре шагов от патриаршества.

Конфликт между Епифанием и Филаретом разгорелся в середине весны.

«Киевский патриархат все еще существует», — заявил Филарет.

При этом КП был распущен перед созданием «коалиции» раскольнических церковных структур в виде ПЦУ.

Сам Епифаний отметил, что из-за конфликта с Филаретом они ни разу не проводили совместное богослужение, хотя экс-патриарх имеет сан «почетного патриарха» ПЦУ. Филарет в свою очередь заявил, что он созвал епископов «новой церкви», чтобы обсудить восстановление «Киевского патриархата». Однако Епифания на этот «саммит» не позвали.

Глава ПЦУ убежден, что даже говорить о возвращении в прошлое пагубно для церкви, поскольку такие речи ведут обратно в изоляцию.

«Мы должны говорить о нашем будущем, о нашем единстве. Потому что в будущем мы должны еще много сделать для того, чтобы эта церковь была признана со стороны других поместных православных церквей. Если мы возвращаемся в прошлое — автоматически это путь в никуда, это путь в изоляцию», — заявил «митрополит Киевский и всея Украины».

Напомним, в начале февраля было принято решение о том, что экс-предстоятель раскольнического Киевского патриархата, который вошел в новую неканоническую Православную церковь Украины, Филарет продолжит руководить Киевской епархией.

23 января 2019 года Филарету исполнилось 90 лет. Президент Украины Петр Порошенко присудил «патриарху» звание героя Украины, а также вручил орден «Золотая звезда» и орден Украины. Вручение наград прошло в ходе мероприятия по случаю Дня соборности Украины и 100-летия провозглашения акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики.

«Подчеркиваю, что Ваша награда — абсолютно заслуженная», — заявил Порошенко.

В июне 1990 года Архиерейский собор избрал тогдашнего митрополита Киевского и Галицкого Филарета одним из кандидатов на Патриарший престол Русской православной церкви. Двумя другими были митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий и митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир.

Имя митрополита Филарета в середине 1980-х звучало не только в церковных беседах, но и разговорах интеллигенции, а его биографию включили в книгу «500 имен перестройки». В то же время в прессе тех лет появлялись заметки, что священник сотрудничал с Комитетом госбезопасности СССР и даже имел кодовое имя «Антонов».

«В советские времена никто не мог стать архиереем, если на это не давал согласие КГБ. Поэтому утверждать, что я не был связан с КГБ, было бы неправдой. Был связан, как и все», — заявил Филарет в одном из интервью.

В 1997 году в Свято-Даниловском монастыре в Москве Филарет был предан анафеме за то, что «продолжал в межсоборный период раскольническую деятельность».