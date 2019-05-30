Бывший начальник Генштаба Украины обвинил в госизмене Порошенко и Турчинова

В субботу на Украине был освобожден из-под стражи генерал-полковник Владимир Замана, которого режим Петра Порошенко обвинил в госизмене, развале украинской армии и сдаче Крыма . Отставной военный пока находится под подозрением, но заявил, что будет отстаивать в суде свои имя и честь. Он рассказал свою версию того, как все было на самом деле

«Для меня очень много темного и непонятного было во время послемайданных событий, когда назначался министр обороны, начальник Генерального штаба, когда начались аннексия Крыма и события на Донбассе… Я думаю, что у нас нет ответа на вопрос о том, что случилось на Майдане и почему [и.о. президента Украины Александр] Турчинов сегодня говорит, что захват Крыма начался 20 февраля, а до 27 февраля не был назначен ни министр обороны, ни начальник Генштаба», — утверждает украинский генерал, бывший на тот момент начальником Генерального штаба — Главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Адмирал не подходит

Его обвиняют в том, что в конце января 2014 года он не принял решение о приведение военных сил в полную или повышенную боеготовность. Однако Замана не имел на это права, это должно было быть политическое решение.

«Ведь если я начну приводить войска в боевую готовность, на Майдане люди не поймут, что происходит. Это дополнительная эскалация. Я команды такой не получал, оснований для таких действий у меня не было», — пояснил он.

Единственное, что Замана сделал в рамках своих компетенций, — провёл 10-дневные боевые учения, в которых участвовали высокомобильные десантные войска, спецназ. Это личный состав тех подразделений, которые были назначены для усиления группировки в Крыму. Разведчиков из Перевального, села в Симферопольском районе, вывели на материковую Украину только через полтора месяца после перехода Крыма в состав РФ

Замана готов был возглавить ВСУ и защищать полуостров. 24 февраля 2014 года уже были назначены главы СБУ МВД и Нацбанка, а министра обороны все не было. 27 февраля руководить МО поставили адмирала Игоря Тенюха

«Человек всю свою жизнь прослужил на флоте и имеет отношение только к нему. Для него сухопутные войска, воздушные силы и все, что развивается на суше — большой знак вопроса… Когда Турчинов сказал мне о своем назначении, я сказал, что это очень большая ошибка. И не потому, что я хочу (быть министром. — Ред.). У нас есть много людей, готовых эффективнее исполнять обязательства на этой должности», — вспоминает Замана, оценивая решения власти в 2014 году.

Мало того, говорит военачальник, 27 февраля 2014 года ушел с поста замглавы СБУ генерал Владимир Тоцкий. А это был единственный человек, который, по словам Заманы, мог принять решение о начале антитеррористической операции. Освободившееся место было занято только 7 апреля.

Знаменитый разворот Турчинова

Как бы то ни было, адмирал Тенюх, войдя в курс дел, «где-то с 12-15 марта» настаивал на операции по "деблокированию Крыма". 17 марта он выступил с этой инициативой перед депутатами Рады , а чуть позже в том же месяце был уволен.

«Люди, которые настаивали на таком же варианте, устранялись с должностей», — сказал генерал-полковник.

1 марта 2014 года в Генштабе была разработана и подготовлена операция по воздушной переброске личного состава на территорию Крыма для "разблокировки" местных воинских частей. Самолёты добрались до морского побережья континентальной Украины, и сразу же летчики получили команду на разворот. На этом контрнаступление закончилось.

«Документов я не видел, но мне лично рассказывали об этом должностные лица, непосредственно принимавшие в этом участие», — объяснил Замана.

Стрелочник для Порошенко с Турчиновым

Генерал понял, что никто так и не собирается скрупулезно разбирать причины и следствия провала операции по отвоевыванию полуострова. Власть просто назначит виновного, чтобы обезопасить себя перед тогда еще неизвестным финалом президентских выборов.

«Слоган «Армия, мова, вира» на выборах нужно было заменить. Мол, армию развалили, мы наказали этого представителя [бывшего режима], а армию восстановили. Скорее всего, заказчики [уголовного преследования] — президент [Петр Порошенко] и секретарь СНБО [Александр Турчинов], с которым у меня личный конфликт», — предположил военный, увязывая свой арест с политикой бывшего президента Украины.

Сведений у контрразведки нет

Глава ведущей дело Заманы военной прокуратуры Анатолий Матиос, по утверждению генерала, является мастером фальсификаций. Например, генерал должен был отвезти дочь в Таллин на учебу, а его самого, как он позже узнал, должны были задержать на границе с Белоруссией и снять этот процесс на камеру — якобы Замана собирался бежать за границу.

Как утверждают его адвокаты, нормативные документы (военная доктрина, указы президента о нацбезопасности), нарушение которых инкриминируется военачальнику, указаны в старой редакции, которая утратила свою силу еще на момент выполнения Заманой своих обязательств зимой-весной 2014 года.

Мало того, экспертиза, которая должна была выявить понижение Заманой обороноспособности страны, проведена неустановленным способом, всего за несколько недель. Даже нормативные понятия, прилагаемые к экспертизе, не соответствуют стандартам НАТО , закрепленным соответствующими указами президента.

Госизмена Заманы (обвиняется в помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям по ведению подрывной деятельности против Украины) не может считаться таковой, ибо УК не предусматривает криминальное наказание по этому преступлению. Кроме того, для обоснования обвинения, правоохранительные органы должны были получить документы, подтверждающие сотрудничество генерала с Россией. Таких сведений у контрразведки нет.

Между тем следствие идет, но срок досудебного расследования завершен и продолжен неуполномоченным лицом — не следственным судьей, а военным прокурором Матиосом. В связи с этим защита Заманы будет настаивать на закрытии уголовного дела.

Приказа не было

Матиос, по его словам, не говорит и о том, что с 2012 по 2014 год восстановлена обучаемость состава ВВС, отремонтировано 18 кораблей и судов (до этого починили только три), были созданы силы немедленного реагирования в сухопутных войсках.

«Когда случился захват Верховного Совета Крыма, действовать через неделю было поздно, но вооруженные силы были готовы. Было достаточно сил, чтобы применить их в Крыму. Я уверен, что Россия открытой конфронтации не хотела, и мы бы во всяком случае переломили бы всю ситуацию в свою пользу. Не было (у Украины — Ред.) желания и политической воли», — убежден генерал-полковник.

Он считает, что нужно было действовать так, как во время конфликта с островом Тузла, когда эту проблему решали депутаты, дипломаты и президенты Украины и РФ политико-дипломатическим путем.

Со своей стороны ВСУ были готовы к «продолжению политики силовыми методами», но такое задание перед ними так и не поставили.

Теперь, когда генерал находится на свободе, хотя и остается обвиняемым, можно, основываясь на его рассказе о том, что происходило в те печальные для Украины дни в СБУ, Генштабе Украины и Администрации президента , можно определенно сказать, что Порошенко с Турчиновым добивались через подконтрольные им суды привлечь к ответственности за потерю Крыма Заману. Но Замана оказался крепким орешком, а не "козлом отпущения" и не поддался искушению со стороны режима. И теперь с фактами в руках пытается обвинить в госизмене истинных виновников провала в гражданскую войну и экс-президента Петра Порошенко и бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова.

Но если они в чем и виноваты, то не в госизмене (ну, не в интересах же России они это делали), а в попустительстве и бездействии во время Крымских событий 2014 года. Они не делали ничего потому, что, во-первых, справедливо полагали, что если они устроят резню в Донбассе, то тут же Донбасс защитит всей своей боевой мощью Россия. А, во-вторых, им у тот момент было просто не до Крыма, они делили министерские портфели и занимали соответствующие кабинеты. А еще пилили бюджетные средства, которые так же можно было бы списать на войну. Что, собственно, и было ими в конечном счете сделано. Козлом отпущения они решили сделать Замана. Но теперь Замана сам становится их обвинителем. Времена, когда всевластным правителем на Украине был Петр Порошенко, бесповоротно окончились.