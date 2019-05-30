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Ехавшие во Францию мигранты оказались на Украине 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Два мигранта из Бангладеш пытались попасть во Францию, но оказались на Украине, сообщает местная погранслужба.
В среду в пункт пропуска «Дьяково» в Закарпатье прибыл грузовик с иностранными номерами, за рулем находился гражданин Сербии, говорится на сайте погранслужбы.
В ходе проверки транспортного средства пограничники заметили, что у прицепа поврежден тент; при детальной проверке выяснили, что, помимо грузов, машина перевозила двоих мужчин, которые оказались гражданами Бангладеш.
Отмечается, что мигранты «удивились и растерялись», когда их обнаружили украинские пограничники. Задержанные признались, что планировали попасть во Францию из Сербии.
Правоохранители начали проверку. После привлечения мигрантов к ответственности за попытку незаконного пересечения границы их, согласно положениям соглашения о реадмиссии, передадут румынским властям.
Ранее граждане Франции заявляли, что, по их мнению, страна принимает слишком много мигрантов.
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Украина , В мире , Мигранты , Бангладеш , Сербия , Франция
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