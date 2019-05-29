На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль ВМС Украины

Новый разведывательный корабль ВМС Украины , который был спущен на воду всего месяц назад, загорелся в Киеве на судоверфи «Кузница на Рыбальском». В украинском флоте этот корабль вызывает особый восторг. В Минобороны страны отмечают, что у него нет аналогов на Украине. При этом эксперты обращают внимание, что создан он был на основе старого рыболовного траулера.

В Киеве на судоверфи «Кузница на Рыбальском» (бывший завод «Ленинская кузница») загорелся спущенный на воду месяц назад разведывательный корабль проекта 502ЭМ для ВМС Украины. Видео инцидента опубликовало на YouTube издание dtp.kiev.ua.

«Очень сильное задымление, видно с расстояния нескольких километров», — написали под роликом.

Средний разведывательный корабль проекта 502ЭМ был спущен на воду 23 апреля.

«За всю историю Украины не так много было примеров, когда спускались на воду мощные бронированные катера, десантные катера, а сегодня средний разведывательный корабль, аналога которому нет на Украине — по оснащению и возможностям выполнять задания. Это огромный прорыв», — подчеркивал министр обороны Степан Полторак и также сообщал, что новая техника пойдет на вооружение ВМС.

«Украинский военный портал» отмечает, что разведывательный корабль — это переделанный траулер проекта 502ЭМ «Эгет». По данным пресс-службы, его длина составляет 54,8 м, ширина — 9,8 м, водоизмещение — 1220 т, скорость — 11,6 узла, а автономность — 28 дней. На судне может находиться экипаж в составе 29 человек.

Подобные ему разведывательные корабли могут осуществлять телеметрическую и радиотехническую разведку, идентифицировать и классифицировать источники электромагнитного излучения, измерять физические поля, составлять акустические и электромагнитные «портреты» кораблей и подводных лодок, а также фиксировать перемещения судов противника.

Проект 502 ЭМ, на базе которого был построен этот корабль, — это средний рыболовный траулер типа «Василий Яковенко». С 1971 по 2009 год в «Кузнице на Рыбальском» было построено 347 таких судов. Несколько недостроенных траулеров осталось на заводе. Предположительно, одно из таких заброшенных судов и было использовано для постройки «нового» разведывательного корабля.

Сами по себе рыболовные траулеры, согласно их техническим характеристикам, предназначены для ловли рыбы донным и разноглубинным тралами и кошельковым неводом, переработки рыбы в мороженую продукцию, а также хранения и передачи вырабатываемой продукции на транспортные рефрижераторы или транспортировки в порт.

После торжественной церемонии 23 апреля интернет-издание Defence24.pl опубликовало материал с заголовком «Украина: спуск на воду „старого нового“ разведывательного корабля». В нем публицист портала, капитан первого ранга в отставке Максимилиан Дура высказал недоумение по поводу строительства «нового» корабля.

«Украинское Минобороны опубликовало видео и фотографии со спуска нового разведывательного корабля на верфи, совладельцем которого является действующий президент Украины — Петр Порошенко. Ситуация является настолько странной, что ни этот корабль не является необходимым украинским морским силам, ни также его конструкция не является современной. Тогда зачем вообще было начато его строительство?» — задался вопросом автор.

Как бы то ни было, новый разведывательный корабль на Украине ждали давно. О намерении минобороны Украины в 2019 году ввести его в состав ВМС Степан Полторак сообщил в конце декабря прошлого года в ходе своей рабочей поездки в Одесскую область.

Он отметил, что украинский флот получит не только новый корабль, но и ракетный комплекс.

«На следующий год мы планируем продолжить повышение боевых возможностей Военно-морских сил за счет того, чтобы завершить строительство и поставку двух малых бронированных артиллерийских катеров и одного десантно-штурмового типа Кентавр. Мы должны завершить модернизацию фрегата «Сагайдачный», строительство и ввод в состав ВМС разведывательного корабля», — отметил глава Полторак.

Причем финансовый ресурс для обновления и модернизации украинских ВМС на 2019 год, по его словам, будет измеряться «уже не в сотнях миллионов гривен, а в миллиардах».

Более того, украинская сторона рассматривает возможность закупки у иностранных партнеров отдельных видов и типов мощных катеров, способных выполнять отдельные задачи на море.

«Задача ВМС на следующий год — ввести как можно быстрее в боевой состав два катера типа Island, которые должны прибыть в Украину, завершить строительство ракеты Нептун и создать ракетный комплекс, который в перспективе должен перейти на вооружение ВМС Украины», — подчеркнул министр.

Спуск нового разведывательного корабля на воду являлся частью стратегии развития Военно-морских сил Украины до 2035 года. Данный план командующий ВМС страны Игорь Воронченко презентовал 29 ноября прошлого года на второй Международной конференции по вопросам морской безопасности. В составлении этой стратегии участвовали специалисты Великобритании, Норвегии, США, Швеции, Польши, и Турецкой республики.