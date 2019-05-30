Ничего никому не должен. Что может и чего не может Владимир Зеленский

Возможности новой команды ограничены Конституцией, МВФ , Коломойским и личными договоренностями

Несмотря на умопомрачительно успешную избирательную кампанию, во время которой кандидаты, как обычно, распахнули электорату душу и делились самым сокровенным, Владимир Зеленский умудрился не сказать и не пообещать ничего, кроме вечного боя за все хорошее против всего плохого. Так что 75% проголосовавших отдали голоса не за программу действий или сверхспособности, а против действовавшего тогда президента Порошенко, совершенно не думая о будущем. Правильно квалифицировать эту реакцию избирателей можно словами «хуже не будет».

Прошел месяц и неделя с момента избрания Зеленского. Ясности не добавилось.

Допуски и посадки

Те, кто сталкивался с таким спецкурсом во время учебы в институте, поймут, почему эти два слова только и применимы при гадании на Зеленского. Допуск — это разность между максимальным и минимальным значением детали, а посадки — это то, как будут сопрягаться детали в рамках своих допусков. Речь о команде Зеленского и «системе», с которой она будет взаимодействовать, провозгласив своим намерением ее слом. Система отнюдь не в восторге и уже вступила в жесткий конфликт, показав в сессионном зале Рады эталонный образец партизанской войны против очередного «реформатора». С ним договорились за закрытыми дверями, а потом договоренности нарушили, а законопроект даже не включили в повестку дня, сорвав первую же реформу.

А ведь так может быть и с остальными пунктами таинственной программы команды Зеленского, которой никто пока не видел. Еще пример. 20 мая новоизбранный президент во время инаугурационной речи так громко, что было слышно всему русскоязычному интернету планеты, приказал правительству Гройсмана взять в руки бумагу, ручку и написать заявления об уходе. Несмотря на право этого не делать, Гройсман подал в отставку. Вроде бы по-джентльменски. Но есть нюансы. На следующий день, 21 мая, в Киев прибыла миссия МВФ для переговоров по предоставлению очередного кредита на обслуживание внешнего долга. Гройсман это знал и уволился, чем сорвал визит и поставил под угрозу кредитную репутацию Киева.

Супермент

Когда, глядя на Гройсмана, члены его правительства искали бумагу, чтобы последовать его примеру, министр внутренних дел Арсен Аваков оставался холоден и не торопился писать заявление. Пошли разговоры о его «договорняках» с Коломойским через голову Зеленского еще до выборов. Мол, в обмен на нейтралитет и честное несение службы полицией в ходе избирательной кампании, а особенно в день голосования, Арсен Борисович сохранит свое кресло. Это не сплетни — об этом рассказывал Игорь Валерьевич в интервью.

Коломойский открытым текстом сказал «Украинской правде», что Аваков неприкасаемый, неубиваемый и невышибаемый.

«Он сам по себе величина. Он всех устраивает. Он гарант», — отчеканил олигарх.

Сам министр МВД во вторник коротко и очень пафосно сообщил о том, что виделся с Зеленским и они говорили «о делах». На публике он надувает щеки, вращает глазами и прочим образом нагоняет таинственности. За него говорят анонимные телеграм-каналы. Они уже сделали Авакова «ответственным» за транзит власти на Украине. Якобы эту функцию на него возложили во время его последнего визита в США. Об этом якобы шла речь на его последней встрече с отозванным (с позором) послом США Мари Йованович

С этим можно спорить, но документально никто не опроверг того, что роль Авакова в легитимизации выборов огромна. Полиция не позволила Порошенко провести масштабные фальсификации с «сеткой», «мертвыми душами», данными жителей ДНР-ЛНР и Крыма. Поговаривают, что именно он отговорил Тимошенко поднимать новый Майдан. Так что Аваков останется в новом правительстве и даже может получить пост премьера. Именно Аваков и его МВД контролируют бывшие добробаты, в том числе похожие на ОПГ, а также и тех, кто вышел из тени с удостоверениями работников полиции. Впереди парламентские выборы, и Авакова трогать до их проведения точно не будут.

Генеральный Луценко

«Посадки» — это не только термин из машиностроения, но и то слово, ради которого Владимир Зеленский был избран президентом Украины. На него смотрят, как на того, кто наконец-то, спустя 15 лет после «оранжевой революции», обеспечит один из ее лозунгов — «бандитам тюрьмы». От Зеленского ожидают крови коррупционеров. Но Зеленский не имеет таких полномочий. Сажать может только суд, а путевки туда выдает генеральный прокурор. Эту должность занимает комсомолец, социалист, «нашист», «народный самооборонщик», расхититель государственного имущества (ст. 191 ч. 5 УК), зек, контуженный «Беркутом» (11.01.2014) Юрий Луценко.

Зеленский публично объявил, что не видит его во власти, а во время инаугурации прямо призвал уйти в отставку. Сам уволить его президент не имеет права. Лицо Луценко в Раде, когда он это слушал, показывали по телевизору. Оно не дрогнуло. А потом сказало, что не намерено уходить по причине собственной эффективности. С лицом оказался абсолютно согласен Игорь Коломойский , который еще в Израиле назвал Юрия Витальевича «эффективным». Сегодня пресса распространяет информацию о том, что Луценко объявил намерение уйти сам после выборов. Это не так. Луценко сказал, что уйдет, если такое решение примет новый парламент. Он, как обычно, оставил сам себе шанс, а может, что-то знает.

«Дон Гуано»

Казалось бы, остается только гадать, лоббирует Коломойский Луценко или нет, но тут всплыл инсайд. Инсайдер — давно ушедший на десятый план застрельщик Евромайдана, Мустафа Найем . Ему сейчас неуютно и одиноко. Порошенко он предал, избирателей разочаровал, инвалидам АТО жизни-ноги-руки не вернул, с Сергеем Лещенко развелся, политическую тусовку под себя не создал. Мустафа Найем токсичен, его избегают, если видят — ругают. Недавно появившись в Одессе с лекцией по еврооптимизму, он был облит фекалиями, за что обрел от коллег шутливое прозвище «дон Гуано». Место Найема — на политической помойке, он торгует постами в социальных сетях и блицопросами в мессенджере Telegram. По данным пуштунского украинца, когда Зеленский позировал перед камерами в кабинете Порошенко на Банковой, мостился в его кожаном, стеганом кресле и склонялся над бумагами, на одной из них был указ о роспуске Рады, а на другой — представление на увольнение Луценко.

«Я извиняюсь, а кто-то может внятно объяснить, почему указ про роспуск парламента и назначение главы АП можно было подписать, а представление об увольнении Юрия Луценко вот уже неделю никак не подписывается?— ненатурально удивляется Найем в Telegram, обращаясь неизвестно к кому, и сам себе отвечает, — либо у Юрия Луценко есть гарантии, которые класть хотели на волю президента и его 73% избирателей, например, от Игоря Коломойского. Либо руками генпрокурора хотят сделать всю грязную работу по расследованию преступлений уходящей власти».

Хайпуя, Найем как бы опрашивает читателей, а на самом деле сливает инсайд, о котором Зеленский публично ничего не говорил. И это должно очень тревожить тех, кто ждет от Зеленского чуда. Он не договаривает и скрывает те допуски, в рамках которых только и может что-либо делать. А вне поля подземных договоренностей ничего не может и не собирается. Потому что Зеленский ничего не обещал избирателям.

Триумф Бени

Игоря Коломойского становится слишком много в украинском медиапространстве. Он дает слишком много интервью, слишком много и о многих говорит. И это начинает вызывать недоумение, поскольку при всей своей публичности и медийности, Коломойский все еще одиозен, все еще токсичен. А ведь он позволяет себе очень часто повторять имя нового президента в связи с собственной персоной. За последний месяц Коломойский дал до десятка инициированных им же больших интервью, в том числе Financial times, где говорил в том числе о кадровой политике нового президента и отношениях с МВФ. И коль скоро его прогнозы по Луценко, Авакову, избирательному закону подтвердились, то, чем чёрт не шутит, может и дефолт окажется правдой. Тем более, что юрист Коломойского уже назначен главой Администрации президента , что делает Игоря Валерьевича, с учетом неопытности Зеленского, самым влиятельным человеком на Украине.

По идее, разоблачать тайны и загадки — задача украинской оппозиции в лице «Оппозиционного блока» и «Оппозиционной платформы — За жизнь!». Но оппозиция и сама по уши в инсайдерских сделках и договоренностях с Порошенко, Коломойским, Ахметовым, а также на решающем этапе предвыборного форматирования. Есть на сегодня лишь один информированный человек, проливающий свет на события, — политический эмигрант и экс-кандидат в президенты Украины, Олег Царев . По его мнению, предложение Коломойского объявить дефолт — это политическое заявление, которое не может сделать Зеленский и его команда. А Игорь Валерьевич может. К тому же у него, по мнению Царева, есть и личные причины не любить МВФ.

«Это, во-первых, месть. По требованию МВФ у Коломойского отобрали банк. Во-вторых, при дефолте Госдеп США не сможет, используя МВФ, давить на Зеленского, нечем будет выкручивать руки Зе, чтобы он убрал Коломойского. В-третьих — это пиар», — написал Олег Царев в Твиттере.

Звучит убедительно.

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