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На Украине исчезли серверы с секретной информацией СНБО 

Российская Газета + ещё 11 2 часа назад
На Украине обнаружили пропажу серверов с секретной информацией. Они исчезли из так называемой ситуационный комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины. Причем одновременно со сменой власти в стране.
"Месяц назад [ситуационная комната СНБО] выглядела абсолютно по-другому, на всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам… Как видите, все было снято во время смены власти…" — приводит слова видеобращения нового секретаря СНБО Александра Данилюка РИА Новости.
Он добавил, что остались только "флаги, под которыми принимались решения во время совещаний".
Куда и зачем вывезли все серверы из ситуационной комнаты, Данилюк сказать затруднился.
Между тем бывший пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что все оборудование в комнате было арендованным, причем на личные деньги главы государства. И теперь технику просто вернули владельцу.
"Никакой конфиденциальной информации на серверах не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только online", — отметил Цеголко.
По его словам, все данные, которые транслировались в ситуационной комнате, поступали из Пограничной службы, СБУ или налоговой и оставались на серверах этих организаций.
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Украина , Видео , Святослав Цеголко , Александр Данилюк , Петр Порошенко , СБУ , РИА Новости
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