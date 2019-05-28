Обнародованы детали операции по «деоккупации» Крыма

Была подготовлена операция: Экс-глава ВСУ рассказал о «деоккупации» Крыма

1 марта 2014 года ВСУ начали операцию по разблокированию Крыма , но в тот же день прекратили ее по приказу.

«1 марта в Генеральном штабе была разработана и подготовлена операция по переброске личного состава на территорию Крыма для разблокирования воинских частей», — сказал Замана.

По его словам, самолеты с личным составом долетели до морского побережья континентальной Украины, и в этот момент пилоты получили приказ развернуться и вернуться в аэропорты базирования.

Замана отметил, что не видел официальных документов и знает о приказе от должностных лиц, принимавших участие в операции.

Владимир Замана занимал должность начальника Генштаба ВСУ с 2012 по 2014 год.