Обнародованы детали операции по «деоккупации» Крыма

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Была подготовлена операция: Экс-глава ВСУ рассказал о «деоккупации» Крыма 

Рамблер + ещё 1 31 минуту назад
1 марта 2014 года ВСУ начали операцию по разблокированию Крыма, но в тот же день прекратили ее по приказу.
Об этом рассказал бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана на брифинге, передает УНИАН.
«1 марта в Генеральном штабе была разработана и подготовлена операция по переброске личного состава на территорию Крыма для разблокирования воинских частей», — сказал Замана.
По его словам, самолеты с личным составом долетели до морского побережья континентальной Украины, и в этот момент пилоты получили приказ развернуться и вернуться в аэропорты базирования.
Замана отметил, что не видел официальных документов и знает о приказе от должностных лиц, принимавших участие в операции.
Владимир Замана занимал должность начальника Генштаба ВСУ с 2012 по 2014 год.
Украина , Армия , Видео , В мире , Войска , Генштаб , УНИАН , Республика Крым
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