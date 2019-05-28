«Будет висеть на Крещатике»: Ярош поставил Зеленского перед выбором

Дмитрия Яроша сложно назвать успешным политиком. Один из самых влиятельных политиков в марте 2014 года — сегодня лидер партии-аутсайдера «ДіЯ». А внушавшей страх врагам организацией «Правый сектор» , которую он создал и возглавлял, ныне и вовсе руководит другой человек. Тем не менее, Ярош по-прежнему обладает авторитетом среди украинских националистов. Да и у него есть контроль над одним из формирований, воюющих в Донбассе. В общем, Ярош — это какая-никакая, но сила.

Его интервью, данное «Обозревателю», свидетельствует: украинские националисты не смирятся со сменой вектора развития Украины на более мирный, а худшее, что может сделать новый президент Владимир Зеленский, по их мнению, — это не обращать внимания на радикалов.

Предупреждение Зеленскому

В своем интервью Ярош весьма конкретен. Если Зеленский унизит украинцев, в понимании националистов, его ждет расплата.

«Украинцев нельзя унижать. Украинцы после семисотлетнего колониального рабства, возможно, пока не до конца научились строить государство. Но восстание делать мы научились очень хорошо и снимать тех всех «орлов», которые пытаются паразитировать на поте и крови украинцев. Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность… Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике — если предаст Украину и тех людей, которые на Революции и Войне погибли. И очень важно, чтобы он это понимал», — подчеркнул Ярош.

По его словам, сейчас у Зеленского есть все задатки для того, чтобы стать «большим украинским националистом, чем Ярош».

«Потому что на данный момент он имеет гораздо больше рычагов влияния на развитие украинской нации», — поясняет Ярош свою логику.

При этом примечательно, что электорат Зеленского, который в большинстве своем не поддерживает продолжение войны в Донбассе, Ярош воспринимает как людей второго сорта.

«Мнение ваты и охлоса меня совершенно не интересует. Потому что это государство не принадлежит быдломассе. Оно принадлежит воинам, которые за это государство погибают каждый день, уже на протяжении более пяти лет. Оно принадлежит всем, кто в той или иной степени стоит на ее защите (военным, добровольцам, правоохранителям, волонтерам, предпринимателям, журналистам, семьям защитников государства и т.п.). Это наше государство! И мы его никаким захожим не отдадим», — предупреждает Ярош.

Такой подход в целом характерен для украинских националистов, которые, как правило, делят общество на воинов и тягловое население, которое должно этих воинов обеспечивать.

«Среди националистов культивируется отношение к себе как к особым людям, как к воинам, кшатриям* — самым жертвенным, самым смелым, самым мужественным. А остальные граждане — это, соответственно, инертная масса, которая не имеет ни воли, ни сознания, и эту массу надо возглавить любым способом, даже не считаясь с ее желаниями, и повести приобретать самостоятельное государство», — рассказывал в одном из своих интервью бывший член С14 Дмитрий Резниченко.

Позже он разочаровался в националистической идеологии. Да и его опыт показал — «кшатрии» зачастую не такие уж и смелые, как о себе заявляют.

«Майдан же заставил меня увидеть, что хотя националисты были острием, мощной силовой составляющей, однако основной силой были не они, а именно рядовые граждане — те, кого мы привыкли считать «безвольной массой». Оказалось, что среди сотен самообороны националистических было меньшинство. Что готовность к борьбе характерна многим людям разных взглядов. Позже, на войне, я видел очень много людей разных убеждений. Они были трусливые, смелые, жадные, бескорыстные, искренние, разные, но националистов среди них было исчезающее меньшинство. И вообще, много «националистов» умудрились в самое страшное для страны время отсидеться в тылу, чем сломали мне картину мира окончательно. Оказывается, и «кшатрии» у нас не то чтобы очень кшатрии, и «рядовые граждане» не такие уж и рядовые», — отмечал Резниченко.

Возвращаясь к интервью Яроша, стоит отметить, что оно несет в себе еще одно важное предупреждение тем политикам, которые задумают опираться на националистические группировки.

Вовремя предать

В президентской кампании 2019 года Ярош был на стороне бывшего главы государства Петра Порошенко . Его Ярош называл Главнокомандующим. А подчиненные Яроша вовсю критиковали главного конкурента Порошенко — Зеленского.

«Мы не против актеров и других достойных профессий, но считаем, что поход Зеленского в президенты — это высшая степень цинизма олигархов», — заявлял на одной из пресс-конференций в Киеве командир батальона «Аррата» Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт.

Такая поддержка Ярошем и его подчиненными действующего президента, которого подозревали в причастности к коррупции в оборонной сфере, коробила некоторых ультраправых.

«Ярош считает нормальным в день добровольца появляться с президентом. Я считаю, что это неадекват, нельзя так утрачивать свой авторитет на ровном месте. Сейчас это нехорошо. Посмотрим, как отнесется к этому националистический актив», — отмечал лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий.

Однако прошли выборы, Зеленский продемонстрировал решительность, и от былого предвзятого отношения к нему Яроша не осталось следа. Более того, оказывается, при Порошенко людям жилось не так уж и хорошо!

«В какую бы область я ни приезжал — везде предприниматели говорили: нас «Кашники» (отдел «К» СБУ. — Ред.) «кошмарят» по полной программе, менты, налоговая… При таких условиях мы не можем поднять экономику», — рассказывает Ярош.

А ведь Служба безопасности Украины была полностью подконтрольна Порошенко.

Да и по отношению к олигархам националист поменял свое мнение, признав, что и среди них есть достойные.

«Я не имею ничего против Игоря Валерьевича. Мы очень плодотворно работали в 2014 году, когда он был губернатором Днепропетровской области. Поэтому Коломойский для меня не является страшилкой. Я понимаю, что та демонизация, которая произошла, построена больше на пропаганде, чем на реальности. И в потоках, за которые идет война, — нефть, газ, миллиарды… И я точно знаю, что Коломойский не был тогда угрозой для государства в любом случае», — отмечает Ярош, рассказывая о бизнесмене, которого считают близким к Зеленскому.

Впрочем, тут он оговаривается, что олигархи — это все-таки компрадоры. Для них прибыль важнее родины.

Еще одно признание Яроша не касается Зеленского, но напрямую связано с Донбассом. Лидер националистов своеобразно отзывается о Минских соглашениях, но признает, что выполнять их не надо.

«Минский формат — и я об этом говорю постоянно — это возможность затягивать время, вооружать ВСУ, переходить на лучшие мировые стандарты в системе национальной безопасности и обороны. Это возможность для маневра. Но не больше. Реализация Минских договоренностей — это гибель нашего государства. Они не стоят и капли крови ребят и девушек, мужчин и женщин, погибших на этой войне. Ни капли. И это надо понимать. Порошенко играл на «Минске» — и хорошо играл. Факт. Он тянул время», — отметил Ярош.

И тут же призвал Зеленского отказаться от выполнения соглашений. А в ответ на слова журналистки про заявления в команде Зеленского, что от «Минска» отказываться не намерены, Ярош напомнил, что лично новый президент по этому поводу не высказывался. Националист ждет, что скажет Зеленский. И готов к диалогу с новым главой государства.

В общем, теперь ультраправые предлагают свои услуги новому президенту. И тот стоит перед эпохальным для новейшей Украины выбором: либо продолжить сотрудничество с националистами, что в той или иной мере делал его предшественник, либо раз и навсегда показать, что монополия на насилие есть на Украине только у государства.

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*Кшатрии — каста владетельных воинов в Древней Индии