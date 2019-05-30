УПЦ окончательно объявлена вне закона

Деятельность Украинской православной церкви Киевского патриархата незаконна, постановил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Об этом сообщает УНИАН.

Согласно тексту указа, который Епифаний подписал накануне, деятельность УПЦ КП незаконна, все выданные от ее имени документы недействительны, а ее распоряжения не подлежат исполнения, так как это религиозное объединение было ликвидировано, объединившись и присоединившись к ПЦУ.

В декабре 2018 года на Украине состоялся объединительный собор. В ходе него священнослужители УПЦ КП, Украинской автокефальной православной церкви и бывшие иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата официально утвердили создание Православной церкви Украины и назначили Епифания ее предстоятелем.

5 января 2019-го патриарх Константинопольский Варфоломей подписал свидетельство об автокефалии ПЦУ, а 6-го томос был официально передан митрополиту Епифанию.