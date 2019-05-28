Zaxid (Украина): к примирению готовы?

Zaxid (Украина) , судя по материалу, — один из адептов украинской «партии войны». Чего добивается украинская «партия войны»? Почему ее представители игнорируют данные опросов, согласно которым, большинство украинцев выступают за предоставление определенных автономных прав юго-востоку Украины ? Зачем нужно продолжать стрелять? На эти вопросы недвусмысленно отвечает журналист львовского издания, судя по материалу, — один из адептов украинской «партии войны».

За пред— и послевыборной суетой, дебатами о дате инаугурации новоизбранного президента и досрочной парламентской гонке тема войны почти исчезла с повестки дня. Складывается впечатление, что ее практически нет. Общество устало, привыкло, абстрагировалось от событий на востоке.

Парадоксально, но благодаря тем, кто сдерживает фронт на Донбассе, большинство наших соотечественников по-настоящему не знает, что такое война. Довольно часто приходилось слышать мнение, что именно за мир в тылу и воюет украинская армия. И, может, она слишком хорошо выполняет свою работу, что на «большой земле» народ не ощущает, какой ценой обеспечен этот покой.

Только бы не было войны

Однако это лишь на первый взгляд. Как показывает социология группы «Рейтинг», украинцы совсем охладели к войне, переведя фокус внимания на «коммуналку» и «социалку». Среди очень важных проблем граждане назвали прекращения огня на Донбассе (88,4%) и возвращение украинских военнопленных и удерживаемых лиц (84,3%). Вопросы, безусловно, важны и чувствительны. Обойти их не удастся и придется все же решать.

Перезагрузка власти, которая началась на Украине после президентских выборов, открывает перед Украиной новое окно возможностей. Пятый президент Петр Порошенко в случае своего переизбрания на второй срок обещал активизировать переговоры в нормандском формате и, наконец, сдвинуть с места вопрос о введении на Донбасс международной миротворческой миссии ООН

Его визави и победитель президентской гонки Владимир Зеленский не был достаточно конкретным в своем видении мира. Его заявления о том, что «просто надо перестать стрелять» и «вернуть пацанов домой» были декларативными. Команда Зеленского во время кампании критиковала Минские соглашения, но после победы своего кандидата стала менее категоричной в оценке этого формата.

В инаугурационной речи шестой президент заявил, что его приоритетом является прекращение огня на Донбассе, правда, не уточнив, с чьей стороны. Как метко и точно сказал спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер , «если Россия перестанет стрелять, наступит мир, если же стрелять перестанет Украина, то Украина перестанет существовать». Напомним, что Порошенко начал свою каденцию жестом доброй воли — введением одностороннего режима прекращения огня, который долго не продержался и обернулся новыми жертвами и днем национального траура по погибшим. Этот опыт должен был бы стать поучительным предостережением для преемника Петра Алексеевича. Зеленский говорит о необходимости возвращения не только территорий, но и людей, однако не сражаясь за их умы и сердца. «Они не чужие, они наши, они украинцы», — сказал он в выступлении во время инаугурации, сознательно перейдя на русский язык.

Кстати, к подобному приему прибегал и Порошенко, когда вступал на пост президента пять лет назад: «Дорогие наши братья и сестры, сограждане! Многие из вас уже успели ощутить на себе „прелести“ правления террористов. Они, помимо мародерства и издевательства над мирными гражданами, привели и без того кризисную экономику региона на грань полной катастрофы. Но мы ни при каких обстоятельствах не оставим вас в беде».

Дальнейшие инициативы команды Зеленского вызвали неоднозначную реакцию. Одним из первых громких заявлений главы администрации президента Андрея Богдана стало предложение решить вопросы мира с РФ на референдуме. Очень опасная идея, потому что под этими лозунгами решением и от имени народа можно протолкнуть план фактической капитуляции перед государством-агрессором, который только этого и ждет.

Разговоры об этом уже шли несколько лет назад. Вспомним мирный план Виктора Пинчука , изложенный в колонке для «Уолл стрит джорнэл», где бизнесмен и филантроп предложил временно отказаться от ЕС , на 15-20 лет забыть о Крыме, который вернется, когда на Украине станет лучше жить, и провести выборы на оккупированных территориях без контроля за украинско-российской границей. Ради мира Виктор Михайлович призвал отказаться в близкой или среднесрочной перспективе от членства в НАТО . Гарантировать безопасность Украине должен был бы какой-то римейк Будапештского меморандума, более реалистичный и подробный.

Согласиться на «суверенитет в обмен на нейтральность» предлагал и бывший дипломат Василий Филипчук. Экс-нардеп от Радикальной партии Андрей Артеменко вообще пошел дальше. Его план, который он якобы передал команде президента США Дональда Трампа , предполагал референдум о передаче Крыма в аренду РФ на 50-100 лет, вывод российских войск из Украины, отмену антироссийских санкций и внеблоковый статус.

В 2017 году эти заявления вызвали бурную реакцию общества и политикума. Лоббисты их жестко раскритиковали и преподнесли чуть ли не как остракизм (это не наказание за деяние, а мера во избежание захвата власти — прим перев.). Артеменко же это стоило депутатского мандата (формально — за двойное гражданство). Но уже тогда подобные инициативы рассматривались как пробный вариант, зондирование общественного мнения на предмет того, проглотит ли народ такой мирный план.

Услышать Донбасс

Сейчас за этот вопрос взялись с новой силой. Так же готовят соответствующую почву. Опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показывает, что 57% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к РФ, плохо или очень плохо — 27%. Положительно к гражданам России относятся 77% респондентов, отрицательно — 14%. Поэтому проталкивается тезис о хороших народах и плохих правителях, которые их поссорили.

Только при этом добросердечные украинцы почему-то не задаются вопросом, а кто же, собственно, четыре раза избирал президентом Владимира Путина , обеспечил ему 77% поддержки на выборах 2018 года и неистово радовался тому, что Крым вернулся в родную гавань. Можно тешить себя мыслью о том, что Путин — сами знаете кто, зато простой народ — хороший. Но в том-то и дело, что Владимир Владимирович Путин не существует сам по себе, он отражает российское общество и отвечает на его запросы и надежды о поднятии с колен, духовных скрепах (основания, объединяющие общество современной России — прим. перев.) и восстановление утраченного величия.

Однако для большинства украинцев это далеко не очевидно. Люди не видят угрозы со стороны России, отправляются туда на заработки, прячутся там от мобилизации, смотрят любимые передачи на «Первом» и наслаждаются песнями «звезд» эстрады. Много молодежи живет в российском медийном пространстве. Они критикуют прошлую украинскую власть за то, что та боролась с российским контентом путем запретов. Не случайно же лидер оппозиционной платформы «За жизнь» Юрий Бойко в случае победы на президентских выборах обещал вернуть доступ к «Одноклассникам» и культовым советским фильмам и книгам, а концерты и «голубые огоньки» на «Интере» имеют высокие рейтинги.

После многолетнего вливания в уши общества месседжей о том, что «враг не в Кремле», «война выгодна олигархам», «власть сливает патриотов в котлах», можно уже и перейти к тезисам о мире любой ценой. Как заметил публицист Павел Казарин, «украинский избиратель хочет не победить на войне, а закончить ее».

И что мы имеем на выходе? Тот же КМИС в феврале-марте 2019 года констатировал, что 51% украинцев согласились бы на автономию неподконтрольных территорий Донбасса для прекращения боевых действий и мирного урегулирования. Против — 24%. Майский опрос Центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и социологической группы «Рейтинг» показал, что 49,2% граждан считают: вопрос о статусе Донбасса необходимо выносить на референдум. На компромиссы ради мира готовы 65,3%. 75% убеждены, что президент Украины должен пойти на прямой диалог с РФ. А 55,4% допускают возможность непосредственных переговоров с руководителями «Л/ДНР».

Такие цифры — хороший аргумент в руках популистов и реваншистов, которые продвигают на Украине российскую повестку дня и мечтают о лаврах гаулейтера или генерал-губернатора колонии РФ. Автономия «Л/ДНР» станет якорем, который будет держать Киев в орбите Москвы и остановит движение страны на Запад, который только облегченно вздохнет, считая, что «украинский кризис» урегулирован и отныне можно беспрепятственно сотрудничать с РФ: снимать санкции, торговать, договариваться, возвращать ее в приличное международное сообщество. Если приплюсовать к этому российскую паспортизацию жителей оккупированных территорий, картина станет еще мрачнее.

Параллельно в ОРДЛО стартовал некий флешмоб, участникам которого предлагают записать видеообращение к Зеленскому с требованием предоставить Донбассу языковое и экономическое самоуправление и право на свою милицию. Лейтмотив этих воззваний: «Перестаньте стрелять и уничтожать мирный народ. Услышьте нас и остановите войну!».

Еще накануне этого, в сети, с подачи команды Зеленского, появилось «послание мира» с участием украинских иерархов церквей и духовных лидеров религиозных организаций. Показательно, что предстоятель Православной церкви Украины Епифаний отказался от съемок в ролике, якобы потому, что ему предлагали текст со словами о том, что «нужно говорить не языком пушек». Митрополит волновался, что это может быть истолковано как призыв к переговорам с боевиками. Однако, украинские церкви молятся за справедливый мир.

Кажущееся восстановление территориальной целостности может обернуться для Украины огромными рисками. Опыт «референдумов» в Крыму и на Донбассе, похоже, не для всех стал поучительным. Пока имеем дело только с разговорами на уровне идей, но и их не стоит пренебрегать. Надо быть бдительным и следить за тем, чтобы в какой-то момент новая власть не перешла «красные линии» национального интереса и суверенитета, еще и освятив это как волю народа, который, как известно из недавней истории, может и ошибаться.