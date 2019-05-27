Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс

Впервые в статусе президента: Зеленский побывал в Донбассе

Как сообщает пресс-служба украинского президента, он побывал в станице Луганской, в 400 метрах от позиций ополченцев самопровозглашенной ЛНР.

Сообщается, что Зеленский осмотрел пост наблюдения и блиндажи, оценил бытовые условия, в которых находятся украинские военные.

Зеленский пообщался с военнослужащими на тему бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и соцпакетом, а также укомплектования подразделений.