Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс

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Впервые в статусе президента: Зеленский побывал в Донбассе 

Рамблер + ещё 10 46 минут назад
Владимир Зеленский впервые в статусе президента Украины посетил подконтрольные Киеву территории Луганской области, сообщает РИА «Новости».
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Как сообщает пресс-служба украинского президента, он побывал в станице Луганской, в 400 метрах от позиций ополченцев самопровозглашенной ЛНР.
Сообщается, что Зеленский осмотрел пост наблюдения и блиндажи, оценил бытовые условия, в которых находятся украинские военные.
Зеленский пообщался с военнослужащими на тему бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и соцпакетом, а также укомплектования подразделений.
Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , РИА Новости
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