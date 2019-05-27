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«Указы отменять нельзя»: На Зеленского подали в суд 

Рамблер + ещё 3 15 минут назад
Бывший член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского из-за своего увольнения. Об этом сообщает РИА «Новости».
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«Во-первых, указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется. Во-вторых, это сегодня господин президент издал "указ об отмене указа", а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится», — написал Горковенко в Facebook.
Ранее Владимир Зеленский отменил указ экс-президента Украины Петра Порошенко о назначении Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Горковенко считает свое увольнение незаконным. Он отметил, что уволить его можно только в двух случаях: добровольной отставки или смерти.
Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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