«Указы отменять нельзя»: На Зеленского подали в суд 

Бывший член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского из-за своего увольнения. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Во-первых, указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется. Во-вторых, это сегодня господин президент издал "указ об отмене указа", а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится», — написал Горковенко в Facebook.
Ранее Владимир Зеленский отменил указ экс-президента Украины Петра Порошенко о назначении Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Горковенко считает свое увольнение незаконным. Он отметил, что уволить его можно только в двух случаях: добровольной отставки или смерти.