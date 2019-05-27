В ДНР выдвинули Зеленскому несколько требований

По его мнению, Киев обязан выплачивать пенсии живущим в республике пенсионерам и при этом они не должны стоять в многочасовых очередях на пропускных пунктах. Кроме того, Приходько призвал отменить недавно принятый Верховной Радой закон об исключительности украинского языка, назвав его совершенно неприемлемым.

Он также отметил, что с начала обстрелов Донецка и боев за аэропорт прошло уже пять лет и свой курс на международной арене ДНР менять не будет.

«Граждане Российской Федерации — это наши братья Поверьте на слово, 99 процентов жителей ДНР вам скажут: никакой смены курса быть не может! Россия — наша цель», — подчеркнул Приходько.

20 мая во время инаугурации Зеленский заявил, что первой его задачей на посту президента Украины станет прекращение огня в Донбассе. Он сказал, что пойдет на все ради достижения мира, и призвал стороны к диалогу. Самопровозглашенные республики Донбасса ответили, что готовы начать обмен пленными, но для начала ждут от главы государства конкретных предложений.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после смены власти в Киеве. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе.