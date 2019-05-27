Зеленский попал в альтернативу: либо переговоры о мире, либо разговоры о войне

Президент Украины Владимир Зеленский находится в клубке противоречий: с одной стороны он декларирует желание переговоров с Россией и достижения мира на Донбассе, а с другой замораживает этот процесс

О метаниях в стане Зеленского ярко свидетельствуют также недавние заявления главы Администрации президента Андрея Богдана, который обнародовал намерение власти убрать из переговорного процесса главу политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука , но отметил необходимость переговоров с РФ в принципе.

Обещания Зеленского договариваться «хоть с чертом лысым» в ходе выборов

Идея установления мира на Донбассе и договоренностей с РФ была одной из ключевых для Зеленского в ходе предвыборной кампании на пост президента, ведь, как показывают данные соцопросов, в украинском обществе существует устойчивый запрос на прекращение войны. Будучи кандидатом, Зеленский утверждал, что готов «договариваться хоть с чертом лысым».

«Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг — прекратить стрельбу и развивать свою страну. И не думаю, что там должен быть один лишь Путин. Мне кажется, группа людей из Украины должна встречаться с группой людей из Кремля. В Кремле же сидят те, кто поставил этих, в «ДНР-ЛНР». Если бы эти решали, надо было бы с ними говорить, а так — какой смысл? Надо с теми, кто решает», — говорил он в декабре прошлого года.

Правда, непосредственно по мере приближения выборов Зеленский уточнил, что общение должно происходить в присутствии лидеров стран Запада и даже намекал на расширение Нормандского формата путем привлечения туда Великобритании США . О выполнении Украиной Минских соглашений, которые являются единственным и безальтернативным способом достижения мира, признанным международным сообществом, им не было сказано ни слова.

Тезисы Богдана: отстранить Медведчука и провести референдум

И вот руководитель Администрации президента Андрей Богдан в своих интервью ряду украинским СМИ озвучил несколько важных тезисов: во-первых, Киев хочет о чем-то договориться с РФ, но на собственных условиях, во-вторых, новая администрация не видит переговорщиком Виктора Медведчука, которого признают в России и на Донбассе, в-третьих, как и при Порошенко, отметается необходимость прямых переговоров с ДНР-ЛНР, несмотря на то, что это прописано в Минских соглашениях, хотя Украина формально от них не отказывается.

Глава Администрации президента полагает, что Медведчук не может представлять Украину на переговорах с Россией.

По словам Богдана, Россия, является «агрессором», но с ней необходимо разговаривать, определившись с вопросом, на каких именно условиях, пройдут переговоры.

«Я думаю, Россия согласится рано или поздно, вопрос — когда, при каких условиях… Смотрите, связанные вещи, мир — и экономика… Разговаривать надо, если вы хотите мира. Потому что, вы знаете, очень «хорошо» бросать на плаху не свою жизнь. Там гибнут наши украинцы… Мы считаем, что Россия — страна-агрессор, считаем, что захвачены наши территории. Но и с агрессором тоже нужно разговаривать, не сдавая наших территорий и наших людей», — сказал Богдан.

Чиновник подчеркнул, что Украина «будет стремиться к победе, но не ценой жизней украинских военных», а сейчас важно вернуть своих людей.

«Смысл переговоров с Россией — хотя бы в том, чтобы вернуть наших людей оттуда… И еще можно найти много смыслов. На той стороне тоже живут наши украинцы. Они разговаривают и по-украински, и по-русски», — добавил Богдан

Что касается переговоров с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, Киев по-прежнему будет отвергать их необходимость, так как, по мнению соратника Зеленского «они не являются самостоятельными субъектами, они не принимают решения».

Немаловажным аспектом, прозвучавшим из уст главы Администрации президента Андрея Богдана, стало возможное вынесение вопроса о договоренностях с РФ на референдум.

«Вопрос о достижении мирных договорённостей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент. Чтобы народ Украины принял это решение», — сообщил чиновник.

К слову, в своей предвыборной программе Зеленский обещал «народовластие через референдумы», утверждая, что внесет в одном из первых своих законопроектов положение о формировании основных задач для власти путем референдумов.

Согласно Конституции, референдум — форма непосредственного волеизъявления граждан. Он может быть назначен президентом или Верховной Радой

В Украине существовал Закон о всеукраинском референдуме, который одобрили во времена президентства Виктора Януковича. Он предусматривал, что на всеукраинском референдуме можно было принимать новую редакцию Конституции, отменять законы и вносить поправки в Основной закон без участия Верховной Рады. Его результаты должны были быть окончательными и не нуждались в дополнительном утверждении. Но в апреле 2018 года Конституционный суд признал его неконституционным. Поэтому непосредственные законодательные механизмы для проведения референдума отсутствуют.

Обвинения в «зраде» и оправдания Зеленского перед «патриотической» общественностью

В то же время от сторонников Майдана за саму идею проведения референдума в адрес президента посыпались обвинения в «предательстве». Так, «майдановец» народный депутат Остап Ендак на своем Facebook сформулировал отношение к референдуму как «угрозе потере государственности».

«Вынесение вопроса мирных договоренностей со страной-агрессором на референдум является реальной угрозой для украинской государственности и может привести к ее потере», — написал Ендак.

Представители «патриотических» организаций обнародовали заявление, где назвали проведение референдума относительно формата переговоров с Российской Федерацией или принципов мирного урегулирования красной линией, за которую президент не должен перейти.

«Как представители гражданского общества мы определяем перечень возможных «красных линий» — если президент их нарушит, это неизбежно приведет к ухудшению как внутриполитической, так и внешней ситуации вокруг нашей страны», — говорилось в тексте документа.

По их словам Зеленскому нельзя допустить:

— проведения референдума относительно формата переговоров с Российской Федерацией или принципов мирного урегулирования; — сепаратные, без участия западных партнеров Украины, переговоры с руководством Российской Федерации, представителями «оккупационных властей и их вооруженных формирований и банд» на территориях Донецкой и Луганской областей, АР Крым и Севастополя;

— выполнения, в ущерб национальным интересам, ультимативных требований «государства-агрессора» или достижения компромиссов с Кремлем ценой уступок за счет национального суверенитета, территориальной целостности и устройства и независимой внутренней и внешней политики Украины.

Родственники погибших украинских военных даже устроили под зданием Администрации президента акцию против референдума, после которой состоялась встреча непосредственно с гарантом Конституции. В ходе нее Зеленский практически оправдывался перед «активистами», утверждая, что сам референдум де-факто является плебисцитом, опросом общественного мнения, который не обязательно выполнять.

«Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми», — утверждал он.

Основательница «Волонтерской сотни „Доброволя“» Наталья Воронкова рассказала о сути разговора с Зеленским. По ее словам, глава государства признал Россию «агрессором» и заявил, что не готов жертвовать украинскими территориями, а также просил время для того, чтобы разобраться с Минскими соглашениями.

«Президент нам объяснял, что он называет это «референдум», но воспринимает это как опрос. Мы отметили, что «референдум» — слово, которое имеет негативное восприятие в обществе после событий в Крыму и на Донбассе. Поэтому говорить о референдуме — это плевок на всех наших ребят, погибших в этой войне. Мы также заметили, что когда глава АП говорит что-то, что мы не так понимаем, то нужно выходить и объяснять обществу, что происходит», — говорила Воронкова.

Возможны ли референдум и урегулирование: мнение экспертов

Большинство экспертов скептически относятся к данной идее, апеллируя к расколу украинского общества, который практически непреодолим.

По мнению украинского политолога Олег Саакяна, референдум — попытка власти переложить ответственность за принятие сложных внешнеполитических решений на общество.

«Такой референдум можно расценить как попытку найти обоснование для сдачи позиций и оппоненты Владимира Зеленского активно это используют. Разговоры о нем можно трактовать как отсутствие собственного повестки дня и собственной позиции по российско-украинской войне и попытке переложить ответственность за выработку решений на общество. Ведь референдум — это расписка в неспособности элиты принять сложные ответственные решения и нести за них ответственность. В таком случае политики делают вид, что хотят спросить у людей, потому что не хотят «драться» сами и переводят это на плечи общества», — полагает Саакян.

Российский блогер Анатолий Несмиян делает акцент на том, что узел противоречий заключается в наличии агрессивного меньшинства, которое хочет войны «до победного конца», а большинство не может его нейтрализовать.

«В условиях, когда вся элита за войну, а весь народ хочет мира, но на условиях, которые ему продиктовала пропаганда, обслуживающая элиту, заинтересованную в войне, изменить ситуацию крайне сложно. Дав обещание прекратить войну на Донбассе, Зеленский очевидно сталкивается с переплетенными проблемами, разрубить которые лихим ударом невозможно. С одной стороны, есть агрессивное меньшинство, выступающее за войну до победного конца. Оно меньшинство, но оно агрессивное. Поддержка большинства, выступающего за мир, у него есть, но для нейтрализации меньшинства этого мало», — комментирует ситуацию Несмиян.

Одесский политолог Иван Лизан в комментарии Украине ру. назвал несколько причин политико-идеологических метаний Зеленского.

«Во-первых, он сидит на двух электоральных стульях и ориентируется как на голоса избирателей из Центральной и Западной Украины, так и на голоса Юго-Востока. Поэтому он пытается играть в игру «ни нашим, ни вашим», делая крайне противоречивые заявления. Его цель — потерять как можно меньше голосов на предстоящих парламентских выборах и сделать так чтобы они прошли как можно раньше. Во-вторых, у него нет полноценной команды и людей, которые бы отвечали за выработку политики, в то же время вокруг Зеленского более чем достаточно персонажей, которые проявляют неуемную медийную активность, комментируя всё что угодно. Это Зеленскому вредит и создаёт неудобные ситуации. В-третьих, впереди период длинных торгов вокруг кандидатур и голосований. Поэтому Зеленскому важно ещё и не переступить красные линии, за которые на него ещё сильнее ополчится условная «партия 25%»», — рассуждает Лизан.

Он также добавил, что Донбасс фактически Киеву не нужен и Зеленский не будет нарушать сложившийся консенсус по данному вопросу.

«У Зеленского нет личных убеждений. Ему безразличен Донбасс, единственное, что его интересует, — власть и возможность тешить своё эго. Остальное не важно, остальное — результат работы различных групп влияния вокруг него, то есть спонсоров: Коломойского, вернувшегося Хорошковского, Пинчука и акционеров из числа местных элит. Что же касается Медведчука, то он неудобен всем, равно как и его партия с Бойко и Рабиновичем. Поэтому, полагаю, атаки на Медведчука — это попытки не столько сорвать переговорный процесс вокруг ЛДНР, сколько желание сбить рейтинги «Оппозиционной платформы». Поэтому никаких референдумов не будет, ситуация с Донбассом останется в «неопределенном» состоянии. Зеленский просто плавно продолжит политику Порошенко, повторив, фактически, историю Грузии после того, как там убрали Саакашвили. И по этому вопросу у украинской элиты консенсус — ей Донбасс не нужен», — заключил Лизан.

Таким образом, Зеленскому вскоре придется делать не простой выбор. Либо реально осуществлять какие-то шаги по мирному урегулированию, определенной нормализации отношений с РФ, выполняя свои обещания и удовлетворяя запросы большинства граждан страны, но навлекая на себя гнев националистической общественности. Либо говорить о мире, и ничего существенного для этого не сделать, потеряв доверие тех, кто надеется на Зеленского как на человека, способного стабилизировать ситуацию и перевести вектор развития страны в более адекватное состояние. Усидеть на двух стульях не получится.