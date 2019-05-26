Глава украинского правительства Владимир Гройсман сообщил, что на парламентских выборах не станет объединяться с партией бывшего президента страны Петра Порошенко.
Украинские СМИ сообщали, что Гройсман перед выборами в Верховную раду может создать «партию двух премьеров» вместе с бывшим главой украинского правительства Арсением Яценюком, а также руководителем МВД Украины Арсеном Аваковым.
Сам Гройсман сообщил, что «предложения были от президента (Порошенко), и много политиков говорили между собой о разных возможностях», но действующий премьер решил идти на выборы «самостоятельно», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.
Говоря о возможности объединиться с Порошенко, премьер заявил:
«Я считаю, что мы просто разные».
Напомним, во время своей инаугурации президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах 21 июля.
В понедельник Гройсман анонсировал отставку правительства страны.