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Гройсман отказал Порошенко в союзе на выборах 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 30 минут назад
Глава украинского правительства Владимир Гройсман сообщил, что на парламентских выборах не станет объединяться с партией бывшего президента страны Петра Порошенко.
Украинские СМИ сообщали, что Гройсман перед выборами в Верховную раду может создать «партию двух премьеров» вместе с бывшим главой украинского правительства Арсением Яценюком, а также руководителем МВД Украины Арсеном Аваковым.
Сам Гройсман сообщил, что «предложения были от президента (Порошенко), и много политиков говорили между собой о разных возможностях», но действующий премьер решил идти на выборы «самостоятельно», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.
Говоря о возможности объединиться с Порошенко, премьер заявил:
«Я считаю, что мы просто разные».
Напомним, во время своей инаугурации президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах 21 июля.
В понедельник Гройсман анонсировал отставку правительства страны.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Арсений Яценюк , Владимир Гройсман , Арсен Аваков , Правительство Украины , МВД , Верховная Рада , РИА Новости
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