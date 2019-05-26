Гройсман отказал Порошенко в союзе на выборах

Сам Гройсман сообщил, что «предложения были от президента (Порошенко), и много политиков говорили между собой о разных возможностях», но действующий премьер решил идти на выборы «самостоятельно», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

Говоря о возможности объединиться с Порошенко, премьер заявил:

«Я считаю, что мы просто разные».

Напомним, во время своей инаугурации президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах 21 июля.

В понедельник Гройсман анонсировал отставку правительства страны.