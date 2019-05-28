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В Киеве починили треснувший стеклянный мост 

РИА Новости + ещё 76 2 часа назад
Фото: © kiev.klichko.org
Стеклянный пешеходный мост в Киеве, который повредили вандалы, починили, сообщается на сайте мэра столицы Украины Виталия Кличко.
"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стекло-пленку на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с Аркой дружбы народов, которую повредили вандалы", — сказал Кличко.
Он выразил надежду, что правоохранители найдут злоумышленников, которые повредили новый мост.
"Еще раз хочу подчеркнуть: Киев — наш с вами город, наш дом. И то, как он будет выглядеть, зависит от нас с вами. Давайте вместе беречь и приумножать красоту столицы! Мне действительно больно, когда кто-то пытается опорочить то, что создавалось для миллионов киевлян и гостей нашего города", — заключил Кличко.
Также на видео, размещенном на сайте мэра, видно, как рабочие несут новое стекло к мосту и устанавливают его на пешеходную зону.
Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов, открыли 25 мая в присутствии мэра. Часть пола выполнена из больших стеклянных панелей площадью в несколько квадратных метров каждая. Через эти панорамные панели можно наблюдать дорогу, проходящую в нескольких десятках метров под мостом.
В День Киева 26 мая на мосту треснули два защитных стекла-пленки, после чего его закрыли для пешеходов. В тот же день Кличко попросил правоохранителей дать инциденту правовую оценку и отметил, что стекло заменят в течение суток. Пресс-служба мэрии сообщала, что предварительно стекло треснуло из-за действий вандалов.
В понедельник телеканал 112 сообщил, что уже третье защитное стекло-пленка треснуло на новом пешеходном мосту в столице Украины. Мэр Киева пообещал, что стекло на новом пешеходном мосту дополнительно проверят.
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