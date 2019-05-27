Мэру города Виталию Кличко напомнили, что он сам первым прыгал на пешеходно-велосипедном мосту, у которого треснуло стекло после того, как группа людей устроила там «активное скакание», сообщают СМИ.
Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост, а также «проверил на прочность» стеклянную панель, надломив один из ее краев, передает РИА «Новости».
При этом один из присутствовавших киевлян сказал:
«Виталий, зачем вы вчера прыгали? Теперь все прыгать начали».
Клично заявил, что «зол». По его словам, «есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения».
Перед этим в соцсетях он высказал предположение, что в мост могли выстрелить.
При этом мэр Киева вместе с братом Владимиром первыми подали пример «скакания», когда на церемонии открытия 25 мая решили показать, что стекло является прочным и надежным, передает РЕН ТВ со ссылкой на «24».
Напомним, как сообщили украинские СМИ, новый мост в Киеве треснул после «активного скакания».