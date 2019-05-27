Пример «активного скакания» на треснувшем мосту подали братья Кличко

Мэру города Виталию Кличко напомнили, что он сам первым прыгал на пешеходно-велосипедном мосту, у которого треснуло стекло после того, как группа людей устроила там «активное скакание», сообщают СМИ.

Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост, а также «проверил на прочность» стеклянную панель, надломив один из ее краев, передает РИА «Новости».

При этом один из присутствовавших киевлян сказал:

«Виталий, зачем вы вчера прыгали? Теперь все прыгать начали».

Клично заявил, что «зол». По его словам, «есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения».

Перед этим в соцсетях он высказал предположение, что в мост могли выстрелить.

При этом мэр Киева вместе с братом Владимиром первыми подали пример «скакания», когда на церемонии открытия 25 мая решили показать, что стекло является прочным и надежным, передает РЕН ТВ со ссылкой на «24».

Напомним, как сообщили украинские СМИ, новый мост в Киеве треснул после «активного скакания».