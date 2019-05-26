Зеленскому напомнили о палатках, унитазах и трусах

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко высказала возмущение задержанием двоих молодых людей, которые митинговали против президента Украины Владимира Зеленского. Она заявила, что МВД «негоже играть в политику» и что намерена обратиться с запросом в Национальную полицию.
Парламентарий выразила мнение, что это подрывает основы демократии.
Геращенко напомнила, что в предыдущие пять лет подобных задержаний не было, несмотря на то, что протестующие «объявляли голодовки, разбивали палатки, устанавливали унитазы, развешивали трусы, забрасывали игрушечными свиньями».
Это иногда бывали довольно агрессивные, а не тихие акции. По-разному вели себя митингующие, это была демократия. Всех этих митингующих против «барыг» не трогали, — написала вице-спикер Рады в Facebook.
Ирина Геращенко утверждает, что за одиночные пикеты раньше задерживали только активистов, выступавших «с плакатом против тогдашнего кандидата в президенты, который теперь новоизбранный».
Факт того, что подобное происходило при предыдущем президенте Петре Порошенко, который является политическим оппонентом Владимира Зеленского, и что участие в акции двоих человек не является одиночным пикетом, представитель Верховной рады комментировать не стала.
Двое молодых людей, как писал News.ru, были задержаны в городе Ровно 25 мая. На главной площади города 20-летний юноша и 16-летняя девушка устроили пикет с требованием импичмента главы государства.