Зеленский поставил Москве условие для переговоров. В России отреагировали

Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

По его словам, если Москва выполнит условия трибунала, это может стать «сигналом» со стороны российского руководства о готовности прекратить конфликт с Украиной.

«Это не очень хорошая тенденция. Переговоры с Россией украинская сторона может и не начинать, если выставляет какие-то условия. Но именно Киев заинтересован в улучшении отношений с Москвой. Зеленский действует неправильно, недопустимо так общаться со своим ближайшим соседом», — цитирует RT сенатора.

Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков, которые были задержаны осенью прошлого года. Кроме того, российской стороне рекомендовали вернуть Украине буксир и катеры, отмечает телеканал 360.

В ноябре 2018 года в Керченском проливе российские силовые службы задержали 24 украинских моряков и три корабля за незаконное пересечение государственной границы. В апреле Киев обратился в трибунал ООН, пишет Nation News.