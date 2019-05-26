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Зеленский поставил Москве условие для переговоров. В России отреагировали 

Ura.Ru 17 минут назад
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский предложил России выполнить вердикт Международного трибунала ООН и освободить украинских моряков. По его словам, только это решение разблокирует переговоры между Киевом и Москвой.
Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.
По его словам, если Москва выполнит условия трибунала, это может стать «сигналом» со стороны российского руководства о готовности прекратить конфликт с Украиной.
На заявление украинского лидера уже отреагировали в верхней палате парламента России. Первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров уверен, что с Москвой нельзя говорить языком шантажа.
«Это не очень хорошая тенденция. Переговоры с Россией украинская сторона может и не начинать, если выставляет какие-то условия. Но именно Киев заинтересован в улучшении отношений с Москвой. Зеленский действует неправильно, недопустимо так общаться со своим ближайшим соседом», — цитирует RT сенатора.
Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков, которые были задержаны осенью прошлого года. Кроме того, российской стороне рекомендовали вернуть Украине буксир и катеры, отмечает телеканал 360.
В ноябре 2018 года в Керченском проливе российские силовые службы задержали 24 украинских моряков и три корабля за незаконное пересечение государственной границы. В апреле Киев обратился в трибунал ООН, пишет Nation News.
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Комментарии7
Украина , В мире , Выборы на Украине , Владимир Джабаров , Владимир Зеленский , ООН , Комитет Совета Федерации по международным делам , Телеканал "360° Подмосковье"
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