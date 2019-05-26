В Крыму прокомментировали решение трибунала по украинским морякам

“Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры ни гроша не стоят”, — заявил парламентарий RT.

Бальбека поддержал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, который заявил, что морской трибунал в Гамбурге не имеет права требовать от России освободить украинских военных моряков и вернуть корабли, задержанные в Керченском проливе за нарушение госграницы, поэтому решение не нужно исполнять.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ранее выразил мнение, что России следует продолжать отстаивать свою позицию по керченскому инциденту, а решение международного трибунала ООН по морскому праву нелегитимно.

В субботу, 25 мая, Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) обязал Россию освободить украинских моряков, а также вернуть Киеву три военных судна после инцидента у входа в Керченский пролив.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в данном случае Конвенция ООН по морскому праву применяться не может, и подчеркнули, что Москва намерена последовательно отстаивать свою позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать эту ситуацию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после вынесения приговора у России появилась возможность "разблокировать" переговоры с Киевом. Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров , комментируя слова Зеленского, отметил, что решение трибунала полностью дискредитирует украинского лидера.

“До суда территорию России они (моряки — Прим. ред.) Россию однозначно не покинут”, — сказал сенатор RT.

В середине ноября 2018 года три украинских корабля вторглись на территорию России в Керченском проливе. Они не реагировали на требования погранслужбы остановиться, в результате чего были арестованы.