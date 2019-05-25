Кличко припомнил Зеленскому старые шутки

Таким образом Кличко обыграл тот факт, что Зеленский является совладельцем «Студия Квартал 95», которая занимается юмористическими шоу. Объектом насмешек в них неоднократно становился сам Кличко.

Ранее Зеленский говорил о том, что хотел бы сократить штат Администрации президента и перенести президентский офис из центра города.