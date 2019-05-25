Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Владимир Зеленский не нуждается в новом квартале для своей резиденции, потому что он у него уже есть, сообщает «Новое время».
Таким образом Кличко обыграл тот факт, что Зеленский является совладельцем «Студия Квартал 95», которая занимается юмористическими шоу. Объектом насмешек в них неоднократно становился сам Кличко.
Ранее Зеленский говорил о том, что хотел бы сократить штат Администрации президента и перенести президентский офис из центра города.
«Вот вы спрашиваете: готов ли я выделить ему новый квартал? Так у него, пожалуйста, уже есть квартал, который можно переименовать», — сказал Кличко.