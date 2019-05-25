«РФ может сделать шаг»: Зеленский обратился к Москве

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Зеленский: освобождение Россией моряков может стать шагом к переговорам 

RT на русском 39 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в случае выполнения решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы, может «сделать шаг к разблокированию переговоров».
Об этом он написал в своём Facebook.
По его мнению, исполнение Россией решения трибунала «может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной».
«Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом», — заявил он.
Ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить 24 украинских моряка и три корабля, задержанных за нарушение российской границы.
МИД России, комментируя это заявление, исключил возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения спора по инциденту в Керченском проливе и заявил, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения этого вопроса.
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Комментарии99
Украина , Видео , В мире , Конфликты , Владимир Зеленский , МИД , ООН
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