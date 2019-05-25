«РФ может сделать шаг»: Зеленский обратился к Москве

Зеленский: освобождение Россией моряков может стать шагом к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в случае выполнения решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы, может «сделать шаг к разблокированию переговоров».

Об этом он написал в своём Facebook.

По его мнению, исполнение Россией решения трибунала «может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной».

«Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом», — заявил он.

Ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить 24 украинских моряка и три корабля, задержанных за нарушение российской границы.