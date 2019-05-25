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СМИ: Порошенко уже в июне могут вызвать на допрос по делу «Центрэнерго» 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины намерена вызвать на допрос бывшего президента страны Петра Порошенко по делу о коррупции в компании "Центрэнерго". Об этом в субботу сообщило агентство "Украинские новости".
"Будет обязательно вызван и допрошен", — сообщил агентству источник в правоохранительном ведомстве. По его информации, "допрос, скорее всего, состоится в июне".
В минувшую среду, 22 мая, в САП сообщали, что на Порошенко и ряд других лиц возбуждено дело по статье о превышении служебных полномочий. Оно касается назначения руководства в одной из ведущих электрогенерирующих компаний страны "Центрэнерго". Далее эти лица, по версии следствия, путем махинаций с акциями нанесли предприятию ущерб на 6 млрд гривен ($228 млн).
Юрист Андрей Портнов, занимавший при Викторе Януковиче должность заместителя главы президентской администрации, 24 мая сообщал, что в Государственном бюро расследований Украины зарегистрировано заявление с обвинениями в адрес Порошенко об отмывании средств и легализации доходов при завладении украинским телеканалом "Прямой". Кроме того, уголовное дело против Порошенко возбуждено из-за событий в Керченском проливе.
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Комментарии3
Украина , В мире , Виктор Янукович , Андрей Портнов , Петр Порошенко , Администрация Президента РФ
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