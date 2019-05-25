Мир в Донбассе возможен при наличии политической воли, заявил Бойко

Восстановить мир в Донбассе можно только при наличии политической воли и готовности к компромиссу, заявил в субботу лидер украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко

"Для восстановления мира на востоке Украины должна быть политическая воля руководителя страны завершить конфликт, готовность к компромиссу. Если этого не будет, то любые переговоры не будут эффективными. Не будет достигнута конечная цель — мир, которого ждут люди", — цитирует Бойко пресс-служба партии.

По его словам, власти должны вести диалог с обществом относительно того, что делается в этом направлении.