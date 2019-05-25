Восстановить мир в Донбассе можно только при наличии политической воли и готовности к компромиссу, заявил в субботу лидер украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.
"Для восстановления мира на востоке Украины должна быть политическая воля руководителя страны завершить конфликт, готовность к компромиссу. Если этого не будет, то любые переговоры не будут эффективными. Не будет достигнута конечная цель — мир, которого ждут люди", — цитирует Бойко пресс-служба партии.
По его словам, власти должны вести диалог с обществом относительно того, что делается в этом направлении.
"Нужно сообщать, что наработаны такие-то предложения, такой-то сценарий, есть такая дорожная карта. Это может быть в разных формах — в форме референдума, в форме открытого диалога с людьми. Но обязательно должно быть согласие общества на тот или иной сценарий. Очень важно, чтобы люди понимали, что делает власть", — отметил политик.