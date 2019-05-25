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Зеленского пригласили в Канаду 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Канадский посол в Киеве Роман Ващук сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение посетить Канаду 2 июля.
Он отметил, что 2 июля в Канаде будет проводиться конференция по поддержке реформ на Украине.
«Думаю, наш премьер надеется на присутствие там как президента, так и других высокопоставленных украинских чиновников. Хотя мы понимаем, что одновременно в Украине будет происходить избирательная кампания», — приводит Интерфакс слова Ващука.
После второго тура президентский выборов на Украине премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Зеленского и предложил сотрудничать в укреплении отношений между двумя странами.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский , Джастин Трюдо , Интерфакс , Канада
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