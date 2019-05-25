Зеленского пригласили в Канаду

Он отметил, что 2 июля в Канаде будет проводиться конференция по поддержке реформ на Украине.

«Думаю, наш премьер надеется на присутствие там как президента, так и других высокопоставленных украинских чиновников. Хотя мы понимаем, что одновременно в Украине будет происходить избирательная кампания», — приводит Интерфакс слова Ващука.