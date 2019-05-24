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Климкин рассказал о предложении Лаврова выпить водки 

Lenta.ru 36 минут назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Минске в 2015 году предлагал участникам встречи выпить водки. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала СТБ, пишет УНИАН.
Он рассказал, что перед началом переговоров Лавров вывел в отдельную комнату его, французского министра Лорана Фабиуса и главу немецкого дипломатического ведомства Франка-Вальтера Штайнмайера. Там Лавров заказал бутылку водки и предложил выпить перед обсуждением назначенной темы.
«Лавров всем своим видом показывал, что я здесь не главный. Мы его начали сразу прессовать втроем — вот идите к Путину», — добавил Климкин.
В марте 2016 года встреча в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция и Украина) на уровне глав МИД закончилась руганью между Лавровым и Климкиным. Сообщалось, что Штайнмайеру якобы даже пришлось вмешаться в дискуссию двух министров, чтобы они не вышли за рамки дипломатического этикета.
В феврале 2015 года в Минске прошла встреча лидеров четырех стран — Украины, России, Франции и Германии. По ее итогам был согласован документ, предусматривающий, в частности, введение в Донбассе режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, законодательное закрепление особого статуса региона.
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Комментарии9
Украина , В мире , Политика , Франк-Вальтер Штайнмайер , Лоран Фабиус , Сергей Лавров , МИД , Минск
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