«Украина — не рояль»: «Порохоботы» устроили акцию против Зеленского под окнами его Администрации

Ранее Зеленский распорядился убрать посты правоохранителей возле Администрации президента, что позволяет всем желающим беспрепятственно проходить к главному входу в здание АП.

Собравшиеся заявили, что Зеленский готовит «пророссийский реванш», капитулирует перед Венгрией и предает национальные интересы, досталось также его последним кадровым назначениям.

По информации издания, митинг организован сторонниками экс-президента Петра Порошенко , каждый из участников получил за это по 350 гривен (857 руб.).

В руках у собравшихся были флаги и плакаты, а главным лозунгом стал тезис «Украина — не рояль», который, по всей видимости, намекает на одно из выступлений Зеленского в его бытность участником «95 квартала».

В какой-то момент к собравшимся подошел неизвестный в вышиванке, встал на фоне участников акции и обратился к журналистам со словами: «Зеленский — кто твой бог?». Он призвал президента страны стать на колени и покаяться. Мужчина назвал главу государства «антихристом», «сатаной» и «христопродавцем».

Стоит отметить, что участники акции поспешили в этот момент свернуть свои плакаты и отойти подальше от выступающего, чтобы не ассоциироваться с ним и вскоре покинули Банковую.

Как рассказал «Вестям» политолог Руслан Бортник, сегодняшняя акция была нацелена на то, чтобы лишить Зеленского образа «открытого» президента, вынуждая вновь «закрыть» Администрацию.