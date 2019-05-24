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«Украина — не рояль»: «Порохоботы» устроили акцию против Зеленского под окнами его Администрации 

Украина.ру 30 минут назад
В пятницу, 24 мая, около полусотни молодых людей вышли на пикет против нового президента Украины Владимира Зеленского. Акция прошла возле здания Администрации главы государства (АП), сообщают «Вести»
Ранее Зеленский распорядился убрать посты правоохранителей возле Администрации президента, что позволяет всем желающим беспрепятственно проходить к главному входу в здание АП.
Собравшиеся заявили, что Зеленский готовит «пророссийский реванш», капитулирует перед Венгрией и предает национальные интересы, досталось также его последним кадровым назначениям.
По информации издания, митинг организован сторонниками экс-президента Петра Порошенко, каждый из участников получил за это по 350 гривен (857 руб.).
В руках у собравшихся были флаги и плакаты, а главным лозунгом стал тезис «Украина — не рояль», который, по всей видимости, намекает на одно из выступлений Зеленского в его бытность участником «95 квартала».
В какой-то момент к собравшимся подошел неизвестный в вышиванке, встал на фоне участников акции и обратился к журналистам со словами: «Зеленский — кто твой бог?». Он призвал президента страны стать на колени и покаяться. Мужчина назвал главу государства «антихристом», «сатаной» и «христопродавцем».
Стоит отметить, что участники акции поспешили в этот момент свернуть свои плакаты и отойти подальше от выступающего, чтобы не ассоциироваться с ним и вскоре покинули Банковую.
Как рассказал «Вестям» политолог Руслан Бортник, сегодняшняя акция была нацелена на то, чтобы лишить Зеленского образа «открытого» президента, вынуждая вновь «закрыть» Администрацию.
«Пытаются загнать его под забор, чтобы он отгородился, как Порошенко. Закрывают забор на Банковой, когда там начинаются массовые митинги или революции. Хотят сломать тезис об открытости президента», — сказал эксперт.
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Комментарии22
Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , Венгрия
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